Acesso ao programa de benefícios é feito pelo portal da OAB-RJArquivo / Agência O Dia

Publicado 05/02/2026 10:50

A Seccional Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ) lançou o Ordem de Vantagens, programa de benefícios exclusivo para advogados adimplentes. A iniciativa descontos e cashback em compras do dia a dia, com um diferencial importante: os valores acumulados são utilizados automaticamente para abatimento da próxima anuidade.

O programa é resultado de uma parceria da Seccional com a plataforma Alloyal. O acesso ao Ordem de Vantagens é imediato e feito diretamente pela área restrita do Portal da OAB-RJ. Não é necessário criar nova conta ou realizar outro login: ao acessar a área restrita, o advogado já entra automaticamente em sua conta no programa.

No Ordem de Vantagens, a advocacia encontra ofertas e descontos em diversas marcas e serviços, além da possibilidade de acumular cashback em compras realizadas pela plataforma. Em alguns parceiros, o percentual de retorno pode chegar a até 10% do valor gasto.

A proposta do programa não é estimular novos gastos, mas concentrar compras que já fazem parte da rotina. O Ordem de Vantagens está disponível para todos os advogados regularmente inscritos e adimplentes com a OAB-RJ. O acompanhamento das ofertas e do cashback pode ser feito diretamente dentro da plataforma.

