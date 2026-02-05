Acesso ao programa de benefícios é feito pelo portal da OAB-RJArquivo / Agência O Dia
OAB-RJ lança programa de benefícios com cashback para abatimento da anuidade
Iniciativa vale para profissionais adimplentes com a Ordem
Grupo Bradesco Seguros abre inscrições para programa de estágio no Rio
Vagas são para estudantes de nível superior ou tecnólogo em áreas como tecnologia, operações, administrativo, analytics, jurídico, compliance, entre outras
Candidatos cobram divulgação dos locais de prova do concurso da Alerj a poucos dias do exame
Mais de 85 mil inscritos ainda não sabem onde farão a prova marcada para este domingo
Rede do varejo farmacêutico tem 158 vagas de emprego no Rio e em Niterói
Oportunidades são para início imediato e não exigem experiência
Americanas abre 1.200 vagas temporárias para a Páscoa no Rio
Oportunidades são para o cargo de operador de loja, com início previsto para março
Empresa de software está com mais de 100 vagas abertas
Oportunidades abrangem diferentes áreas, níveis de carreira e modelos de trabalho
