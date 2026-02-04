A RD Saúde, rede de varejo farmacêutico, está com 158 vagas abertas em fevereiro para início imediato em no Rio de Janeiro e em Niterói. As oportunidades são para as farmácias Raia e Drogasil e não exigem experiência. A empresa oferece uma remuneração inicial entre R$ 1.900 e R$ 4.400, além de um amplo pacote de benefícios, como assistência médica, auxílio-creche, vale-transporte, participação nos lucros e mais.
As vagas disponíveis são para o cargo de atendente de farmácia, que exige apenas ensino médio completo e idade mínima de 18 anos. Além disso, há oprtunidades destinadas a farmacêuticos, sendo necessário ensino superior completo e CRF ativo.
O pacote de benefícios inclui assistência médica e odontológica, auxílio-creche, convênios e descontos comerciais, participação nos lucros, seguro de vida, vale-transporte, trilha de carreira, cesta de Natal, benefício farmácia e vacinação, auxílio academia, licença maternidade e paternidade estendidas, day off de aniversário, universidade com cursos para o funcionário e a família, além de auxílio funeral.
As inscrições podem ser feitas pelo site https://rdsaude.com.br/trabalhe-conosco/vagas, onde os candidatos devem digitar a cidade e o estado de interesse. A empresa reforça que todas as vagas são afirmativas, com foco em mulheres, pessoas negras, com deficiência, 50+, e LGBTQIAPN+, reafirmando o compromisso da empresa com a diversidade e a inclusão em todas as suas operações.
