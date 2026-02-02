Rio começa a semana com mais de 4 mil vagas de empregos e estágios - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 02/02/2026 17:05

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com 4.222 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades são voltadas tanto para pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho quanto para aquelas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

Confira:

SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), informa que o mês de fevereiro começa com 1.670 postos de trabalho abertos no Rio de Janeiro. A relação completa de vagas está disponível no site

Para o público em geral, os destaques ficam por conta de 106 vagas para doméstica, 51 postos de trabalho para babá e 40 oportunidades de emprego para ajudante de motorista. No caso dos candidatos que ainda não têm experiência, existem 150 vagas para cada um dos seguintes postos: auxiliar de açougue, estoquista e auxiliar de limpeza.

Já para pessoas com deficiência, são oferecidas 84 vagas para atendente de loja, 10 para auxiliar de produção e outras 10 vagas para escolhedor júnior. Entre as vagas de estágio, 16 são para a área de gastronomia, 8 para estudantes de administração e 4 para quem cursa pedagogia, além de outras oportunidades.

Na mesma região, também há vagas com remuneração de até quatro salários mínimos (R$ 6.484) para vidraceiro colocador de vidros e gerente de farmácia, além de oportunidades para motorista carreteiro, técnico em segurança do trabalho, serralheiro e auxiliar de almoxarifado, cujos salários oferecidos ficam entre R$ 3.242 a R$ 4.863.



Para quem busca emprego na região do Médio Paraíba, há 47 oportunidades com salário médio de R$ 3.242 e exigência do Ensino Fundamental completo. Já na região Serrana, a captação de vagas reuniu 98 posições em Teresópolis, entre as quais as de auxiliar de cozinha, chefe de cozinha e oficial de serviços gerais na manutenção de edificações. A remuneração média está entre R$ 1.621 e R$ 3.242, e é necessário ter experiência anterior.



De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelos setores de Serviços (45,4%) e Comércio (54,6%). A maioria dos empregadores pede o Ensino Médio completo (50,1%), oferece até dois salários mínimos (49,2%) e exige experiência anterior (75,2%).



A secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho

CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferta 1.708 oportunidades de estágio, sendo 959 para o ensino superior. Os interessados devem acessar o site

No Rio de Janeiro, são 528 oportunidades entre as áreas de Administração (161), Arquitetura e Urbanismo (16), Artes (2), Biblioteconomia e Arquivologia (6), Biologia (4), Biomedicina (2), Comunicação (31), Construção Civil (10), Contabilidade (39), Design (5), Direito (112), Economia (1), Educação Física (1), Elétrica/Eletrônica (13), Enfermagem (1), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Petróleo e Gás (1), Engenharia de Produção (5), Farmácia (2), Financeiro (1), Gastronomia (11), Informática (17), Licenciatura (1), Marketing (9), Moda (1), Nutrição (2), Odontologia (1), Pedagogia (62), Produção Mecânica (1), Psicologia (3), Química (3), Recursos Humanos (2) e Serviço Social (1).

Em Barra Mansa, há 25 vagas em Administração (13), Arquitetura e Urbanismo (1), Biologia (1), Comunicação (1), Direito (2), Informática (1) e Pedagogia (6).

Em Resende, são 11 oportunidades para Administração (3), Contabilidade (1), Direito (3), Marketing (1), Meio Ambiente (1) e Recursos Humanos (2).

Em Campos, há 223 vagas em Administração (16), Biblioteconomia e Arquivologia (4), Direito (5), Educação Física (1), Enfermagem (6), Informática (6), Nutrição (4), Pedagogia (132), Psicologia (46) e Serviço Social (3).

Em Macaé, são 50 oportunidades para Administração (25), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (1), Contabilidade (3), Design (1), Direito (1), Educação Física (2), Enfermagem (7), Engenharia de Produção (1), Informática (1), Letras (4), Marketing (2) e Produção Mecânica (1).

Em Niterói, há 35 vagas nos setores de Administração (10), Agropecuária (1), Arquitetura e Urbanismo (1), Biologia (1), Biomedicina (1), Comércio Exterior (1), Comunicação (1), Construção Civil (4), Contabilidade (4), Direito (1), Educação Física (1), Farmácia (1), Marketing (2), Pedagogia (2), Psicologia (2), Serviço Social | Pós-graduação (1) e Veterinária (1).

Em Nova Friburgo, são 32 oportunidades de Administração (11), Biomedicina (1), Construção Civil (2), Direito (1), Educação Física (3), Farmácia (4), Pedagogia (8) e Psicologia (2).

Em Nova Iguaçu, há 19 vagas em Administração (4), Contabilidade (2), Informática (1), Meio Ambiente (1) e Pedagogia (11).

Em Duque de Caxias, são cinco oportunidades nas áreas de Administração (2), Educação Física (2) e Elétrica/Eletrônica (1).

Em Petrópolis, há 26 vagas em Administração (5), Comunicação (2), Construção Civil (1), Contabilidade (3), Direito (1), Educação Física (1), Hotelaria (1), Marketing (1) e Pedagogia (11).

Em Três Rios, são cinco oportunidades para Administração (3), Indústria (1) e Recursos Humanos (1).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o CIEE concentra 749 vagas.

No Rio de Janeiro, são 182 vagas para Aprendiz, 210 para Ensino Médio, cinco para Técnico em Administração, seis para Técnico em Construção Civil, seis para Técnico em Elétrica/Eletrônica, uma para Técnico em Estética, quatro para Técnico em Mecânica, quatro para Técnico em Saúde, três para Técnico em Segurança e uma para Técnico em Turismo.

Em Barra Mansa, há 40 oportunidades para Aprendiz, dez para Ensino Médio, uma para Técnico em Administração, uma para Técnico em Elétrica/Eletrônica e uma para Técnico em Informática.

Em Resende, são nove vagas para Aprendiz e seis para Ensino Médio.

Em Campos, há 17 oportunidades para Aprendiz, 38 para Ensino Médio, três para Técnico em Administração, uma para Técnico em Agropecuária, duas para Técnico em Informática e cinco para Técnico em Saúde.

Em Macaé, são 25 vagas para Aprendiz, 11 para Ensino Médio e três para Técnico em Administração.

Em Niterói, há 36 oportunidades para Aprendiz, 18 para Ensino Médio, três para Técnico em Educação e uma para Técnico em Indústria.

Em Nova Friburgo, são quatro vagas para Aprendiz, 13 para Ensino Médio e uma para Técnico em Educação.

Em Nova Iguaçu, há dez oportunidades para Aprendiz, 14 para Ensino Médio, quatro para Técnico em Administração e uma para Técnico em Informática.

Em Duque de Caxias, são cinco vagas para Aprendiz, seis para Ensino Médio e uma para Técnico em Administração.

Em Petrópolis, há 18 oportunidades para Aprendiz e cinco para Ensino Médio. Já em Três Rios, são sete vagas para Aprendiz.

Em Teresópolis, são sete vagas para Aprendiz.