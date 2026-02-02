Ofertas serão encerradas automaticamente para cada curso assim que o número de inscritos atingir o limite de vagas - Divulgação

Publicado 02/02/2026 13:45

A Firjan Senai está com inscrições abertas para 8.880 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional em todo o estado do Rio. Desse total, 465 vagas são para as unidades em Nova Iguaçu (340) e Itaguaí (125). A previsão é de que o início das aulas seja entre os meses de fevereiro e abril, a depender de cada turma. As inscrições devem ser feitas presencialmente na unidade de interesse.

As ofertas serão encerradas automaticamente para cada curso assim que o número de inscritos atingir o limite de vagas. São 369 turmas que abrangem áreas tecnológicas como Alimentação, Construção Civil, Eletroeletrônica, Energias Renováveis, Gestão e Logística, Indústria Metalúrgica e Mecânica, Manutenção Industrial, Moda e Vestuário, Tecnologia da Informação, Automotiva, Audiovisual e Comunicação Digital, Design e Criação, Refrigeração e Climatização, Produção Industrial, Artes Gráficas e Marcenaria e Mobiliário.



A maior parte das turmas é presencial, mas há oportunidades semipresenciais e EAD com 100% on-line e ao vivo (como Assistente de Marketing Digital, Logística e Operador de Sistemas Computacionais em Rede).

Entre os cursos estão Controlador e Programador de Produção, Eletricista Industrial, Predial e Residencial, Operador de Sistemas Computacionais em Rede, Mecânico em Refrigeração Comercial, Instalador de Sistemas Drywall, Corte e Costura, Montador de Móveis Planejados, Animador Digital 3D, Editor de Vídeo, Mecânico e vários outros.



Na Região Metropolitana do Rio são oferecidas cerca de 5.140 vagas, distribuídas ainda pelas unidades Firjan SENAI Benfica, Jacarepaguá, Laranjeiras, Maracanã, Tijuca, Vila Isabel, Vicente de Carvalho, Jacarepaguá e Santa Cruz, além de Niterói e São Gonçalo.