A Firjan Senai está com inscrições abertas para 8.880 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional em todo o estado do Rio. Desse total, 465 vagas são para as unidades em Nova Iguaçu (340) e Itaguaí (125). A previsão é de que o início das aulas seja entre os meses de fevereiro e abril, a depender de cada turma. As inscrições devem ser feitas presencialmente na unidade de interesse.
As ofertas serão encerradas automaticamente para cada curso assim que o número de inscritos atingir o limite de vagas. São 369 turmas que abrangem áreas tecnológicas como Alimentação, Construção Civil, Eletroeletrônica, Energias Renováveis, Gestão e Logística, Indústria Metalúrgica e Mecânica, Manutenção Industrial, Moda e Vestuário, Tecnologia da Informação, Automotiva, Audiovisual e Comunicação Digital, Design e Criação, Refrigeração e Climatização, Produção Industrial, Artes Gráficas e Marcenaria e Mobiliário.
A maior parte das turmas é presencial, mas há oportunidades semipresenciais e EAD com 100% on-line e ao vivo (como Assistente de Marketing Digital, Logística e Operador de Sistemas Computacionais em Rede).
Entre os cursos estão Controlador e Programador de Produção, Eletricista Industrial, Predial e Residencial, Operador de Sistemas Computacionais em Rede, Mecânico em Refrigeração Comercial, Instalador de Sistemas Drywall, Corte e Costura, Montador de Móveis Planejados, Animador Digital 3D, Editor de Vídeo, Mecânico e vários outros.
Na Região Metropolitana do Rio são oferecidas cerca de 5.140 vagas, distribuídas ainda pelas unidades Firjan SENAI Benfica, Jacarepaguá, Laranjeiras, Maracanã, Tijuca, Vila Isabel, Vicente de Carvalho, Jacarepaguá e Santa Cruz, além de Niterói e São Gonçalo.
No interior, há oportunidades disponíveis ainda nas unidades Campos, Macaé, Pádua, Itaperuna, Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Resende, Três Rios, Valença, Volta Redonda, Friburgo, Petrópolis e Região dos Lagos.
Pré-requisitos e inscrições
Para participar, os candidatos devem preencher os pré-requisitos específicos dos cursos desejados, incluindo idade e escolaridade, além de renda familiar mensal per capita bruta de até 1,5 salário-mínimo federal, comprovada por meio de uma autodeclaração. É fundamental também ter acesso a um computador ou notebook, já que parte dos cursos será realizada de forma on-line, seguindo a estratégia EAD. Todas as informações estão no edital disponível em https://firjansenai.com.br/editaisgratuitos
