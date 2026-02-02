Brasil se tornou opção para estrangeiros em busca de trabalhoMarcelo Camargo / Agência Brasil
Contratações e vistos de investimento trazem 70 mil profissionais estrangeiros ao Brasil
Dados do Ministério do Trabalho comprovam o fluxo migratório
Faculdade realiza minicursos gratuitos na área de Relações Internacionais
Encontros são presenciais, voltados para alunos da graduação e abertos também para a comunidade interessada nos assuntos abordados
Correios reabrem inscrições para Plano de Desligamento Voluntário
Ação integra plano de reestruturação econômico-financeiro da estatal
Rede Ceja vai abrir período de matrícula para novos alunos
Estudante pode escolher uma das 60 unidades espalhadas pelo Estado
Companhia produtora de aço oferece 30 vagas para jovem aprendiz no Rio
Oportunidades são voltadas para moradores da capital fluminense, Itaguaí e Seropédica
Empresa do ramo de segurança abre nove vagas de emprego no Rio
Oportunidades são para os cargos de porteiro, recepcionista bilíngue, operador de CFTV e bombeiro civil condutor
