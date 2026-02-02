Brasil se tornou opção para estrangeiros em busca de trabalho - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Brasil se tornou opção para estrangeiros em busca de trabalho

Publicado 02/02/2026 12:11

O Brasil passa a se destacar, de forma mais visível, como destino migratório no cenário internacional, impulsionado pela contratação formal de profissionais estrangeiros e pelo crescimento dos vistos de residência por investimento. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, mais de 70 mil estrangeiros ingressaram no mercado formal brasileiro em 2024 e 2025, com predominância de mão de obra qualificada. O movimento sinaliza uma mudança relevante para um país historicamente associado à emigração, em meio a um contexto global marcado pela disputa por talentos e pela reorganização das cadeias produtivas.

Esse fluxo crescente tem se concentrado principalmente em profissionais provenientes da América Latina e da Europa, atraídos por oportunidades nos setores de tecnologia, indústria, inovação e serviços especializados, conforme apontam relatórios recentes da Organização Internacional para as Migrações (OIM) e da OCDE. A mobilidade internacional também se intensifica em formatos híbridos, com pessoas mantendo vínculos em mais de um país. Um exemplo recente é a decisão do Consulado da Itália em São Paulo de iniciar, em janeiro, a emissão da Carta d’Identità Eletrônica (CIE), facilitando a vida de cidadãos ítalo-brasileiros residentes no Brasil e reforçando debates sobre dupla residência, circulação de profissionais e segurança jurídica em contextos transnacionais.

Para Clarissa Barroso, advogada e sócia-fundadora do BFA Direito Migratório, esse cenário exige uma leitura mais madura sobre o papel do Brasil no mapa migratório global. “O país deixou de ser apenas um ponto de partida e passou a figurar como destino estratégico para profissionais estrangeiros e investidores. No entanto, residência e vistos não são produtos prontos. São direitos regulados por lei, com critérios objetivos, riscos concretos e impactos diretos na vida profissional, fiscal e familiar do estrangeiro”, afirma a especialista, destacando a importância de uma análise jurídica individualizada para evitar irregularidades e falsas expectativas.