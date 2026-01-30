Gerdau abre 30 vagas para jovem aprendiz no RioDivulgação
Podem se inscrever jovens entre 18 e 21 anos, que estejam cursando ou já concluído o Ensino Médio, e que sejam moradores das cidades do Rio, Itaguaí e Seropédica.
Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), o programa oferece o curso de Operação de Processos Siderúrgicos, que combina formação teórica e prática, proporcionando uma vivência completa de desenvolvimento técnico e comportamental.
"Com duração de 18 meses e 100% custeado pela empresa, o programa oferece aos aprendizes a oportunidade de desenvolver habilidades essenciais para o mercado de trabalho, como responsabilidade, pontualidade, trabalho em equipe e comunicação", diz a Gerdau.
Entre os benefícios oferecidos estão assistência médica, telemedicina, Programa Mais Cuidado, transporte fretado, restaurante local, Wellhub, Total Pass e descontos em lojas e serviços.
"A Gerdau reforça seu compromisso com a diversidade e inclusão. Todas as pessoas qualificadas são consideradas para as vagas, sem distinção de deficiência, gênero, idade, identidade ou orientação sexual, nacionalidade, raça, religião ou qualquer outra característica", afirmou a empresa.
