Gerdau abre 30 vagas para jovem aprendiz no Rio - Divulgação

Publicado 30/01/2026 08:42

Rio - A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, está com 30 vagas abertas para o Programa Jovem Aprendiz na unidade do Rio de Janeiro. Os interessados devem se candidatar até a próxima quinta-feira (5) pela internet

As oportunidades são voltadas para jovens com interesse em iniciar sua trajetória profissional na indústria, na área de operação de processos siderúrgicos.



Podem se inscrever jovens entre 18 e 21 anos, que estejam cursando ou já concluído o Ensino Médio, e que sejam moradores das cidades do Rio, Itaguaí e Seropédica.



Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), o programa oferece o curso de Operação de Processos Siderúrgicos, que combina formação teórica e prática, proporcionando uma vivência completa de desenvolvimento técnico e comportamental.

As aulas teóricas e práticas serão realizadas na unidade Cosigua (RJ), com posterior atuação direta nas áreas operacionais da Gerdau.



"Com duração de 18 meses e 100% custeado pela empresa, o programa oferece aos aprendizes a oportunidade de desenvolver habilidades essenciais para o mercado de trabalho, como responsabilidade, pontualidade, trabalho em equipe e comunicação", diz a Gerdau.

Durante esse período, os participantes contam com suporte técnico e comportamental qualificado, além de altas possibilidades de efetivação ao término do curso – um dos principais objetivos da iniciativa.



Entre os benefícios oferecidos estão assistência médica, telemedicina, Programa Mais Cuidado, transporte fretado, restaurante local, Wellhub, Total Pass e descontos em lojas e serviços.



"A Gerdau reforça seu compromisso com a diversidade e inclusão. Todas as pessoas qualificadas são consideradas para as vagas, sem distinção de deficiência, gênero, idade, identidade ou orientação sexual, nacionalidade, raça, religião ou qualquer outra característica", afirmou a empresa.