A XP Educação, plataforma de ensino da XP Inc., abriu inscrições para a nova edição da Jornada de Formação de Assessores 2026, uma trilha gratuita e totalmente reformulada para oferecer uma experiência de aprendizagem prática, focada na preparação para a certificação Ancord (Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras) e conectada diretamente às vagas abertas nos escritórios parceiros da XP. O programa contará com apenas duas turmas ao longo do ano, com vagas limitadas, e estará com inscrições abertas de 2 de fevereiro a 6 de março.
A jornada inicia em um momento de forte expansão da profissão no Brasil, considerada uma das principais portas de entrada para a carreira no mercado financeiro. Segundo dados da Ancord, o número de assessores credenciados passou de 4.565, em 2016, para 27.515 em dezembro de 2025, alta de aproximadamente 500% ao longo da última década. Com mais investidores buscando orientação qualificada, cresce a demanda por profissionais preparados e com formação consistente.
A nova versão reúne conteúdos atualizados, aulas regravadas, trilhas práticas que acompanham as exigências do mercado, além de novos recursos educacionais que fortalecem a preparação para a prova de certificação e preparo do profissional para lidar com os desafios no dia a dia.
Além do conteúdo técnico, a formação passa a ser oferecida em uma nova plataforma educacional, que oferece uma jornada de aprendizagem gamificada, dinâmica e com benefícios. Conforme avançam no curso, os alunos têm acesso a bonificações como descontos com parceiros da XP, mentorias com nomes de referência no mercado e acesso a outros cursos da XP Educação.
Outro diferencial é a conexão direta com o mercado de trabalho. As turmas de 2026 serão patrocinadas por 25 escritórios parceiros da XP, que acompanham a formação dos alunos e possuem vagas abertas, com possibilidade de contratação após a certificação. Os alunos e esses escritórios participarão de encontros, agendas e eventos exclusivos, para fomentar o networking e abrir portas para contratações. Os escritórios patrocinadores somam cerca de 2 mil vagas para assessoria no ano. Os participantes que obtiverem a certificação e se vincularem a um dos escritórios patrocinadores dentro do prazo estabelecido terão ainda a possibilidade de reembolso do valor da prova Ancord.
A formação inclui ainda um módulo inteiramente dedicado ao dia a dia do assessor, aprofundando a rotina, as atividades práticas e aos desafios da carreira. O curso reúne mais de 18 horas de conteúdo essencial, além de 2 horas de materiais exclusivos da XP, incluindo aulas de resolução de exercícios focadas na certificação. Além disso, os alunos contam com lives semanais com especialistas, com espaço para tirar dúvidas em tempo real, e têm acesso a um grupo VIP no WhatsApp, que conecta a comunidade diretamente aos escritórios patrocinadores e fortalece a empregabilidade. Mais informações e inscrições estão disponíveis no site oficial da formação.
