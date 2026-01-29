Formação de assessor de investimentos utiliza plataforma exclusiva de ensino - Instagram/Reprodução

Publicado 29/01/2026 19:09

A XP Educação, plataforma de ensino da XP Inc., abriu inscrições para a nova edição da Jornada de Formação de Assessores 2026, uma trilha gratuita e totalmente reformulada para oferecer uma experiência de aprendizagem prática, focada na preparação para a certificação Ancord (Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras) e conectada diretamente às vagas abertas nos escritórios parceiros da XP. O programa contará com apenas duas turmas ao longo do ano, com vagas limitadas, e estará com inscrições abertas de 2 de fevereiro a 6 de março.

A jornada inicia em um momento de forte expansão da profissão no Brasil, considerada uma das principais portas de entrada para a carreira no mercado financeiro. Segundo dados da Ancord, o número de assessores credenciados passou de 4.565, em 2016, para 27.515 em dezembro de 2025, alta de aproximadamente 500% ao longo da última década. Com mais investidores buscando orientação qualificada, cresce a demanda por profissionais preparados e com formação consistente.

A nova versão reúne conteúdos atualizados, aulas regravadas, trilhas práticas que acompanham as exigências do mercado, além de novos recursos educacionais que fortalecem a preparação para a prova de certificação e preparo do profissional para lidar com os desafios no dia a dia.

Além do conteúdo técnico, a formação passa a ser oferecida em uma nova plataforma educacional, que oferece uma jornada de aprendizagem gamificada, dinâmica e com benefícios. Conforme avançam no curso, os alunos têm acesso a bonificações como descontos com parceiros da XP, mentorias com nomes de referência no mercado e acesso a outros cursos da XP Educação.

Outro diferencial é a conexão direta com o mercado de trabalho. As turmas de 2026 serão patrocinadas por 25 escritórios parceiros da XP, que acompanham a formação dos alunos e possuem vagas abertas, com possibilidade de contratação após a certificação. Os alunos e esses escritórios participarão de encontros, agendas e eventos exclusivos, para fomentar o networking e abrir portas para contratações. Os escritórios patrocinadores somam cerca de 2 mil vagas para assessoria no ano. Os participantes que obtiverem a certificação e se vincularem a um dos escritórios patrocinadores dentro do prazo estabelecido terão ainda a possibilidade de reembolso do valor da prova Ancord.