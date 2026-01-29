Vagas da Latam no Rio de Janeiro são para atuação no aeroporto Santos Dumont - Divulgação

Publicado 29/01/2026 18:53 | Atualizado 29/01/2026 18:58

A Latam abriu mais de 400 vagas de trabalho na área de manutenção aeronáutica. As oportunidades estão disponíveis nas cidades de São Paulo, Guarulhos e São Carlos, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, Curitiba e Brasília. Os candidatos podem conferir os detalhes e requisitos das vagas e realizar a inscrição até 13 de fevereiro. Desde 2021, a companhia ampliou em 33% o número de mecânicos no Brasil.



Vagas disponíveis:

- Auxiliar técnico I - São Carlos (SP) e Salvador;

- Auxiliar técnico II - Santos Dumont, Guarulhos, Salvador, Curitiba, Porto Alegre e Brasília;

- Mecânico I - Santos Dumont e Salvador;

- Mecânico II - Guarulhos e Salvador;

- Mecânico III, IV e V - Santos Dumont, Guarulhos, Salvador, Curitiba, Porto Alegre, e Brasília;

- Mecânico especialista - Santos Dumont, Guarulhos, São Carlos (SP), Salvador, Curitiba, Porto Alegre e Brasília;

- Mecânico de hangar I, II, III, IV e V - São Carlos (SP);

- Mecânico de estruturas I, II e III - Congonhas e Guarulhos.

A carreira de mecânico na Latam oferece a oportunidade de atuar com diferentes modelos de aeronaves, como Boeing 767, 777 e 787, além dos Airbus A319, A320, A321, A320neo e A321neo — e, futuramente, também com o Embraer E2.



O pacote de benefícios inclui assistência médica e odontológica, auxílio academia, seguro de vida, vale-alimentação, vale-refeição, acesso a plataforma de cursos de idiomas e o programa de passagens aéreas com descontos para destinos domésticos e internacionais da Latam.

