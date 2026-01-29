Aula terá focará em corte, modelagem e decoração de abadásDivulgação
- Data: quarta-feira (04/02), das 9h às 13h
- Local de inscrição: Ciep Henfil (Rua Carlos Seidl, 71 - Caju)
- Mais informações pelo WhatsApp: 21 2236-4129
Carnaval: ONG oferece 30 vagas em curso gratuito de customização de abadás
Aula acontece na próxima quarta-feira (4)
