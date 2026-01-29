Aula terá focará em corte, modelagem e decoração de abadás - Divulgação

Publicado 29/01/2026 11:55

Rio - Com o Carnaval se aproximando, a ONG Favela Mundo abriu inscrições para um curso gratuito de customização de abadás na comunidade do Caju. A aula acontece na próxima quarta-feira (4), das 9h às 13h. Ao todo, são 30 vagas para maiores de 18 anos.

A iniciativa terá 4h intensas de prática, com foco em corte, modelagem e decoração de abadás, explorando modelos atuais e tendências do período de folia.

Os interessados devem se inscrever, presencialmente, no Ciep Henfil, localizado na Rua Carlos Seidl, s/n, no Caju. É necessário apresentar xerox de CPF e RG e chegar, no mínimo, com 30 minutos de antecedência.

"O workshop é voltado para pessoas que desejam se capacitar, aperfeiçoar suas habilidades ou evoluir profissionalmente na área da customização. Tudo com orientação prática e mão na massa do começo ao fim. Além do aprendizado, os participantes poderão ser indicados para oportunidades de trabalho ainda neste carnaval, de acordo com desempenho, dedicação e interesse demonstrado durante a atividade", disse Renata Reluz, professora de Customização, Adereços e Fantasias da ONG Favela Mundo.

Serviço



- Data: quarta-feira (04/02), das 9h às 13h

- Local de inscrição: Ciep Henfil (Rua Carlos Seidl, 71 - Caju)

- Mais informações pelo WhatsApp: 21 2236-4129