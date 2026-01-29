Ação itinerante oferece cadastramento de currículos e encaminhamento para entrevistas de emprego - Divulgação

Publicado 29/01/2026 12:10

O Trabalha Rio, serviço de cadastramento de currículos no banco de oportunidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), percorrerá quatro bairros na primeira semana de fevereiro. A ação começa na segunda-feira (2), o atendimento será realizado em Campo Grande, na Cozinha Comunitária Glorinha, rua Jornalista Gastão de Carvalho, 303, das 10h às 14h.

Na terça-feira (3), a equipe estará na Barreira do Vasco, em São Cristóvão, na Praça Carmela Dutra, s/nº. Na quinta-feira (5), o local de atendimento será no Jardim Guanabara, no Centro Social Estrela do Amanhã, na Rua Alcides Franco, 175.

A van do Trabalha Rio segue para encerrar os cadastramentos na Cozinha Comunitária Carioca Di Leontina, na Rua Mita, 115, no Jardim Carioca, Ilha do Governador, na sexta-feira (6).

"O programa leva a oportunidade de emprego até os interessados. Com a unidade móvel, os interessados têm acesso ao posto móvel no próprio bairro ou em algum próximo, para inserir o currículo no banco de oportunidades da SMTE ou marcar uma entrevista de emprego para concorrer às vagas abertas na cidade", apontou Florentino Cerqueira Azevedo, secretário Municipal Substituto de Trabalho e Renda, Florentino Cerqueira Azevedo