O Trabalha Rio, serviço de cadastramento de currículos no banco de oportunidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), percorrerá quatro bairros na primeira semana de fevereiro. A ação começa na segunda-feira (2), o atendimento será realizado em Campo Grande, na Cozinha Comunitária Glorinha, rua Jornalista Gastão de Carvalho, 303, das 10h às 14h.
Na terça-feira (3), a equipe estará na Barreira do Vasco, em São Cristóvão, na Praça Carmela Dutra, s/nº. Na quinta-feira (5), o local de atendimento será no Jardim Guanabara, no Centro Social Estrela do Amanhã, na Rua Alcides Franco, 175.
A van do Trabalha Rio segue para encerrar os cadastramentos na Cozinha Comunitária Carioca Di Leontina, na Rua Mita, 115, no Jardim Carioca, Ilha do Governador, na sexta-feira (6).
"O programa leva a oportunidade de emprego até os interessados. Com a unidade móvel, os interessados têm acesso ao posto móvel no próprio bairro ou em algum próximo, para inserir o currículo no banco de oportunidades da SMTE ou marcar uma entrevista de emprego para concorrer às vagas abertas na cidade", apontou Florentino Cerqueira Azevedo, secretário Municipal Substituto de Trabalho e Renda, Florentino Cerqueira Azevedo
Além de identidade e CPF, o interessado em fazer seu cadastro no banco de oportunidades da SMTE deve levar carteira de trabalho, PIS e currículo para os locais de atendimento. Quem não puder ir às ações itinerantes, pode se inscrever no banco pela internet, no link: https://bit.ly/Cadastro_Emprego_SMTE.
Pessoas sem acesso à internet podem se inscrever presencialmente no banco de oportunidades da SMTE em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Os postos funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h.
