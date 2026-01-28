Com a proximidade do Carnaval, mulheres de diferentes idades estão transformando criatividade em oportunidade de renda por meio de oficinas gratuitas promovidas pela Secretaria de Estado da Mulher do Rio de Janeiro. A iniciativa oferece capacitação prática em produção artesanal, formação de preços e estratégias de divulgação nas redes sociais.
Chamado de Esquenta de Carnaval, o projeto acontece na Casa Mulher+ Manguinhos, na Zona Norte, e no Espaço Mulher Empreendedora, no Complexo de Serviços do Estado, em Ipanema. Ao todo, são 36 turmas e 360 vagas, com aulas realizadas em dois turnos.
A proposta é preparar as participantes para aproveitar o aumento da demanda por acessórios e fantasias durante a folia, período tradicionalmente favorável para vendas informais e pequenos negócios.
“Queremos que as mulheres tenham acesso a ferramentas reais de autonomia econômica. O Carnaval é uma grande oportunidade de geração de renda, e essas oficinas unem capacitação, criatividade e mercado”, afirma a secretária de Estado da Mulher, Heloisa Aguiar.
Primeiras vendas
Os resultados já começaram a aparecer para algumas alunas. Moradora de Laranjeiras, Marta Ruffo, de 56 anos, conta que recebeu encomendas logo após divulgar nas redes sociais os brincos que aprendeu a produzir nas primeiras aulas.
“Viram a foto que postei e já pediram”, relata.
Ela também participou de outras formações oferecidas no espaço, como inglês e o uso de ferramentas digitais, o que aumentou sua segurança para negociar. “Já vendi em inglês e até ajudei amigas.”
Mentora de empreendedorismo no projeto, Fernanda Dias explica que muitas mulheres chegam com ideias ainda informais e saem com o negócio mais estruturado. “É uma mentoria completa. Elas aprendem do zero e já saem prontas para vender no Carnaval”, diz.
Experiência que atravessa gerações
A artesã Antônia Soares, de 73 anos, frequenta o espaço desde a inauguração e participa das atividades para continuar aprendendo. Segundo ela, o conhecimento adquirido vai além da renda extra. “Sempre saio mais sabida do que entrei”, afirma.
Ela também incentiva outras mulheres da comunidade a se inscreverem, destacando a importância de iniciativas que fortalecem o território e criam novas oportunidades.
Serviço
Oficinas – Esquenta de Carnaval | Geração de Renda Locais: Casa Mulher+ Manguinhos (Av. Dom Helder Câmara, 1184 – Benfica) e Espaço Mulher Empreendedora (PPG – Ipanema) Datas: até 12 de fevereiro Horários: 10h às 11h30 e 13h30 às 15h30 Inscrições: https://forms.gle/vga2LQJc2aNHSeU96
