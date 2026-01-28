Constellation também promove periodicamente um curso gratuito de formação de auxiliar de plataforma - Divulgação

Publicado 28/01/2026 08:44

Rio - A Constellation, maior empresa de perfuração offshore do Brasil, abriu nesta sexta-feira (23) as inscrições para a nova turma do seu programa trainee no estado do Rio de Janeiro. Ao todo, são 16 vagas distribuídas entre as áreas de manutenção, perfuração e operações submarinas, com 50% das oportunidades destinadas a mulheres. Os interessados devem se candidatar até o dia 4 de março pela internet

A iniciativa é voltada a profissionais com formação técnica ou superior em Automação, Elétrica, Eletrônica, Eletrotécnica, Mecânica, Mecatrônica, Petróleo e Produção, concluída entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025.

Além de salário competitivo, os participantes terão acesso a benefícios como seguro de vida, assistência médica, assistência odontológica, previdência privada, Participação nos Lucros ou Resultados, vale-refeição, vale-alimentação, entre outros.

Com investimento aproximado de R$ 5 milhões, o programa combina formação técnica estruturada com vivência prática em operações offshore, incluindo até 21 embarques nas unidades de perfuração da companhia. O objetivo é preparar profissionais para atuar com segurança, responsabilidade e alto desempenho em um dos ambientes mais exigentes da indústria de óleo e gás.



"Operar offshore exige preparo, disciplina e pessoas capazes de tomar decisões responsáveis em ambientes de alta complexidade. O nosso Programa Trainee Offshore foi desenhado exatamente para isso: aprendizado intenso, vivência real e desenvolvimento progressivo, antes e durante a operação", afirmou Silvia Nunes Ruggeri, diretora de Pessoas e TI da Constellation.

Curso



Para ampliar a atração de mulheres para o mercado offshore, a Constellation também promove periodicamente um curso gratuito de formação de auxiliar de plataforma, realizado em parceria com o Firjan Senai.

A capacitação tem três meses de duração, com aulas presenciais em Macaé (RJ), e prepara profissionais para a principal porta de entrada em sondas de perfuração, função que pode evoluir para carreiras em perfuração, manutenção, subsea, movimentação de cargas, segurança, entre outras.



As iniciativas integram a agenda de Diversidade e Inclusão do Plano ESG 2030 da Constellation, ferramenta que orienta ações estratégicas para fortalecer a gestão ambiental, social e de governança da companhia. Entre as metas estão alcançar 60% de colaboradores de grupos sub-representados em posições de liderança nos escritórios e dobrar a representatividade feminina nas operações offshore.