Ministro Alexandre de Moraes concedeu liminar aos CorreiosAFP
STF suspende benefícios a trabalhadores dos Correios após dissídio coletivo no TST
Decisão atende a pedido da estatal ao Supremo
STF suspende benefícios a trabalhadores dos Correios após dissídio coletivo no TST
Decisão atende a pedido da estatal ao Supremo
Barcas Rio abre 48 vagas para atuação nas embarcações no Rio e em Mangaratiba
Empresa oferece postos para profissionais com ensino fundamental e médio
Doenças afastaram 4,1 milhões de trabalhadores de suas funções em 2025
Licenças laborais por incapacidade temporária é o maior desde 2021
Mobi-Rio abre processos seletivos para preencher 150 vagas com salários de até R$ 5 mil
Vale-alimentação para todos os cargos é de R$ 660
Shopping em Campo Grande receberá ação do CIEE com mais de 2,5 mil vagas de estágio e aprendizagem
Atendimento será realizado das 10h às 16h
Rio encerra o mês com mais de 3,5 mil vagas de empregos e estágios
Oportunidades abrangem diferentes áreas, municípios e níveis de escolaridade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.