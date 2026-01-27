Barcas Rio abre 48 vagas para atuação nas embarcações no Rio e em MangaratibaDivulgação

A Barcas Rio está com 48 vagas abertas para profissionais que desejam atuar nas embarcações do sistema aquaviário. As oportunidades são para o município do Rio de Janeiro e para Mangaratiba, e todas exigem a Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) compatível com a função.
Na capital, há vagas para candidatos com ensino fundamental completo nas funções de marinheiro auxiliar de máquinas e marinheiro auxiliar de convés. Para cargos como mestre de cabotagem, contramestre, condutor de máquinas, moço de convés, moço de máquinas, marinheiro de convés e marinheiro de máquinas, é necessário ensino médio completo. Em Mangaratiba, as chances são para contramestre, condutor de máquinas, moço de convés e marinheiro de convés, também com exigência de ensino médio.
A empresa oferece vale-alimentação ou refeição, plano de saúde, plano odontológico e seguro de vida. O Consórcio Barcas Rio completa, em fevereiro, um ano à frente da operação do transporte aquaviário no estado. Segundo a concessionária, mais de 12 milhões de passageiros já foram transportados no período, com mais de 53 mil viagens realizadas. Os interessados devem enviar currículo para recrutamento@barcasrio.com.br , informando no assunto o cargo e a cidade desejada.