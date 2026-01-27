Seleção para a Mobi-Rio será feita por meio de análise curricular, teste teórico e prático - Divulgação

Publicado 27/01/2026 09:10

A Mobi-Rio, concessionária que administra o serviço do BRT na cidade, abriu, nesta terça-feira (27), dois processos seletivos para preencher 150 vagas temporárias em diversas áreas. Os interessados podem se inscrever pela internet

O primeiro oferece 29 oportunidades, sendo 26 para ampla concorrência e três para pessoas com deficiência (PcD). As vagas são para controlador de tráfego, motorista e fiscal de tráfego. A seleção será feita por meio de análise curricular, teste teórico e prático, dependendo da função.



O salário varia de acordo com o cargo, podendo chegar até R$ 4.843,83. A concessionária também disponibiliza vale-alimentação de R$ 660, plano odontológico e vale-transporte, para carga de 220 horas por mês. Os interessados devem se candidatar até a próxima quinta-feira (29).

Já o segundo processo seletivo oferece 121 vagas, sendo 113 para ampla concorrência e oito para PcDs. As oportunidades são para os cargos de borracheiro, eletricista veicular, encarregado de mecânica, lanterneiro, lubrificador, mecânico, mecânico alinhador, mecânico de refrigeração veicular, mecânico de suspensão, mecânico montador, mecânico socorrista e mecânico valista.

A seleção será feita por meio de análise curricular e de teste teórico, dependendo da função. O salário varia de acordo com o cargo, podendo chegar até R$ 5.675,34. A concessionária também disponibiliza vale-alimentação de R$ 660, plano odontológico e vale-transporte, para carga de 220 horas por mês. Os interessados devem se candidatar até a próxima segunda-feira (2).

A contratação é temporária, pelo prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado por cinco vezes, de acordo com os interesses e necessidades da empresa. As admissões acontecerão pelo regime celetista.



