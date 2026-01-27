Seleção para a Mobi-Rio será feita por meio de análise curricular, teste teórico e práticoDivulgação
Mobi-Rio abre processos seletivos para preencher 150 vagas com salários de até R$ 5 mil
Vale-alimentação para todos os cargos é de R$ 660
Senac abre inscrições para programa de estágio com bolsa de R$ 1,8 mil no Rio e em Brasília
Os candidatos podem se inscrever até o dia 9 de fevereiro de 2026, às 12h (horário de Brasília), pela internet
STF suspende benefícios a trabalhadores dos Correios após dissídio coletivo no TST
Decisão atende a pedido da estatal ao Supremo
Barcas Rio abre 48 vagas para atuação nas embarcações no Rio e em Mangaratiba
Empresa oferece postos para profissionais com ensino fundamental e médio
Doenças afastaram 4,1 milhões de trabalhadores de suas funções em 2025
Licenças laborais por incapacidade temporária é o maior desde 2021
Shopping em Campo Grande receberá ação do CIEE com mais de 2,5 mil vagas de estágio e aprendizagem
Atendimento será realizado das 10h às 16h
