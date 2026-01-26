Secretaria Municipal de Trabalho e Renda divulga 1.120 vagas de trabalho na cidade do Rio de Janeiro - imagem ilustrativa/ internet

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda divulga 1.120 vagas de trabalho na cidade do Rio de Janeiro

Publicado 26/01/2026 18:08

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com 3.530 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades são voltadas tanto para pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho quanto para aquelas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

SMTE

O mês de janeiro termina com 1.120 ofertas de emprego no Rio para vários segmentos profissionais, com ou sem exigência de experiência, segundo informa a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. Desse total, 157 vagas são para pessoas com deficiência. Há também oportunidades para quem busca estágio.

Para o público em geral, destacam-se 106 vagas para trabalhador doméstico, 40 para ajudante de motorista, 20 oportunidades para farmacêutico técnico responsável e 16 para vigia, nos turnos diurno e noturno, entre outros postos disponíveis. Para quem procura o primeiro emprego, há 48 vagas para operador de telemarketing, 30 para atendente de lanchonete e 15 para repositor, além de 14 postos de trabalho para mecânico, entre outras.

Entre as oportunidades para pessoas com deficiência, destacam-se 82 vagas para atendente de loja, 14 para mecânico de refrigeração e outros 9 postos para eletricista de manutenção.

Para aqueles que buscam por estágio, há 16 vagas para estudantes de gastronomia, 8 para estagiários de administração e 4 para quem está cursando engenharia.

O cadastramento de currículos pode ser feito de forma online, com acesso pelo link https://bit.ly/Cadastro_Currículo_SMTE

Setrab

A Secretaria Estadual de Trabalho e Renda (Setrab) disponibiliza por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine) 1.030 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana, Sul Fluminense e Médio Paraíba. Para quem busca estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há um total de 1.380 vagas, ofertadas pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).



Na Região Metropolitana estão concentradas 82,2% das vagas: são 847 chances de trabalho, entre as quais 41 destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD).





A secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site No Médio Paraíba foram captadas 64 oportunidades nas cidades de Valença, Vassouras, Volta Redonda e Barra Mansa, com remuneração média de um salário mínimo. Na região Sul Fluminense há 19 vagas para a cidade de Paty de Alferes, com salários que chegam a dois mínimos para a função de operador de caixa. Já na Região Serrana, todas as 100 ofertas de emprego são na cidade de Teresópolis. A remuneração média varia de um a dois salários mínimos, para funções como as de auxiliar de cozinha, chefe de cozinha e oficial de serviços gerais na manutenção de edificações.A secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho

CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferta 1.380 oportunidades de estágio, sendo 684 para o ensino superior. Os interessados devem acessar o site

No Rio de Janeiro, são 475 vagas entre as áreas de Administração (163), Arquitetura e Urbanismo (13), Biblioteconomia e Arquivologia (3), Biomedicina (2), Comércio Exterior (1), Comunicação (25), Construção Civil (13), Contabilidade (27), Design (4), Direito (118), Economia (2), Elétrica/Eletrônica (2), Enfermagem (1), Engenharia Ambiental (3), Engenharia de Produção (3), Farmácia (2), Financeiro (1), Gastronomia (9), Informática (14), Marketing (10), Moda (1), Nutrição (1), Odontologia (1), Pedagogia (48), Produção Mecânica (1), Psicologia (2), Química (1), Recursos Humanos (1), Serviço Social (2) e Veterinária (1).

Em Barra Mansa, há 27 oportunidades em Administração (13), Arquitetura e Urbanismo (1), Biologia (1), Comunicação (1), Construção Civil (1), Direito (2), Informática (2), Pedagogia (5) e Psicologia (1).

Em Resende, são 12 vagas para Administração (5), Contabilidade (1), Direito (3), Meio Ambiente (1) e Recursos Humanos (2).

Em Campos, há nove oportunidades em Administração (8) e Informática (1).

Em Macaé, são 40 vagas para Administração (27), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (1), Contabilidade (2), Engenharia de Produção (3), Esportes (2), Marketing (3) e Produção Mecânica (1).

Em Niterói, há 34 oportunidades para Administração (14), Comércio Exterior (1), Comunicação (1), Construção Civil (2), Contabilidade (4), Direito (1), Engenharia de Produção (1), Esportes (3), Farmácia (1), Marketing (2), Pedagogia (1), Psicologia (2) e Serviço Social | Pós-graduação (1).

Em Nova Friburgo, são 30 vagas para Administração (12), Biomedicina (1), Construção Civil (2), Direito (1), Esportes (3), Farmácia (4), Pedagogia (5) e Psicologia (2).

Em Nova Iguaçu, há 24 oportunidades em Administração (6), Elétrica/Eletrônica (2), Farmácia (1), Informática (1), Meio Ambiente (1) e Pedagogia (13).



Em Duque de Caxias, são cinco vagas em Administração (2), Contabilidade (1) e Esportes (2).

Em Petrópolis, há 22 oportunidades para Administração (3), Comunicação (1), Construção Civil (1), Contabilidade (3), Esportes (1), Hotelaria (2) e Pedagogia (11).

Em Três Rios, são seis vagas para Administração (3), Contabilidade (1), Informática (1) e Recursos Humanos (1).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o CIEE concentra 696 vagas.

No Rio de Janeiro, são 195 vagas para Aprendiz, 121 para Ensino Médio, 13 para Técnico em Administração, seis para Técnico em Construção Civil, quatro para Técnico em Elétrica/Eletrônica, oito para Técnico em Mecânica, duas para Técnico em Saúde e três para Técnico em Segurança.

Em Barra Mansa, há 45 oportunidades para Aprendiz, 13 para Ensino Médio, uma para Técnico em Administração, uma para Técnico em Elétrica/Eletrônica e uma para Técnico em Informática.

Em Resende, são 11 vagas para Aprendiz e sete para Ensino Médio.

Em Campos, há 14 oportunidades para Aprendiz, 22 para Ensino Médio, quatro para Técnico em Administração e uma para Técnico em Informática.

Em Macaé, são 27 vagas para Aprendiz, 12 para Ensino Médio e três para Técnico em Administração.

Em Niterói, há 48 oportunidades para Aprendiz, 11 para Ensino Médio, três para Técnico em Educação e uma para Técnico em Indústria.

Em Nova Friburgo, são quatro vagas para Aprendiz, 11 para Ensino Médio, uma para Técnico em Administração e uma para Técnico em Educação.

Em Nova Iguaçu, há 18 oportunidades para Aprendiz, 28 para Ensino Médio e sete para Técnico em Administração.

Em Duque de Caxias, são seis vagas para Aprendiz, quatro para Ensino Médio e duas para Técnico em Administração.

Em Petrópolis, há 21 oportunidades para Aprendiz e quatro para Ensino Médio. Já em Três Rios, são sete vagas para Aprendiz e uma para Ensino Médio.

Em Teresópolis, há quatro oportunidades para Aprendiz.