Hotéis reforçam equipes durante a alta temporada no Rio de Janeiro. Na foto, fachada do Othon Palace - Divulgação

Hotéis reforçam equipes durante a alta temporada no Rio de Janeiro. Na foto, fachada do Othon PalaceDivulgação

Publicado 26/01/2026 05:00

Rio - O aumento do fluxo turístico durante o verão tem impulsionado a abertura de vagas na hotelaria do Rio de Janeiro. Segundo o HoteisRio — sindicato que reúne as empresas do setor —, os hotéis ampliam em cerca de 12% o número de funcionários na alta temporada para dar conta da maior demanda por hospedagem, alimentação e serviços.



Esse movimento acompanha o bom momento do turismo no Estado. De janeiro a outubro de 2025, o Rio de Janeiro recebeu quase 1,8 milhão de turistas internacionais — número superior a todo o fluxo registrado em 2024. Com alta de quase 50%, a expectativa é que o estado ultrapasse, até dezembro, a marca inédita de 2 milhões de visitantes estrangeiros, o que pressiona a operação dos hotéis e amplia a necessidade de mão de obra.



Para o presidente do HotéisRio, Alfredo Lopes, a característica do setor ajuda a explicar o impacto direto na geração de empregos. "A hotelaria não é um setor robotizado. O garçom é garçom, a camareira é camareira, a recepcionista é recepcionista. Isso faz com que os hotéis sejam grandes empregadores", explica.

Hotelaria está entre as principais geradoras de emprego no Rio, diz Alfredo Lopes Divulgação



Os números ajudam a dimensionar o tamanho desse mercado. De acordo com o relatório Panorama da Empregabilidade na Hotelaria, do Observatório do Trabalho Carioca, da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), os hotéis formais concentram cerca de 20 mil postos de trabalho apenas na capital, quase metade das 41,9 mil vagas do setor em todo o Estado. "A hotelaria é uma grande geradora de emprego. Além dos postos de trabalho diretos, tem toda a cadeia de fornecedores e serviços que giram em torno dos hotéis", complementa Lopes.



Porta de entrada para o mercado



Na alta temporada, a maior parte das oportunidades se concentra nas funções operacionais dos hotéis. A demanda é mais forte nas áreas de alimentos, bebidas e governança. "A procura é grande por profissionais de cozinha e restaurante, como cumim, steward e garçom, além de camareiras e pessoal de recepção", explica Lopes.



É justamente nessas áreas que surgem as principais portas de entrada para quem busca o primeiro emprego ou uma recolocação no setor. Foi assim com Mayara Keteleen, confeiteira da unidade de Copacabana da rede Arena Hotéis. Ela entrou como temporária em outubro do ano passado e foi efetivada dois meses depois. "A empresa reconheceu o meu talento junto com a minha gestora e fui e contratada. Estou muito satisfeita com o trabalho e com a oportunidade", conta. Os números ajudam a dimensionar o tamanho desse mercado. De acordo com o relatório Panorama da Empregabilidade na Hotelaria, do Observatório do Trabalho Carioca, da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), os hotéis formais concentram cerca de 20 mil postos de trabalho apenas na capital, quase metade das 41,9 mil vagas do setor em todo o Estado. "A hotelaria é uma grande geradora de emprego. Além dos postos de trabalho diretos, tem toda a cadeia de fornecedores e serviços que giram em torno dos hotéis", complementa Lopes.Na alta temporada, a maior parte das oportunidades se concentra nas funções operacionais dos hotéis. A demanda é mais forte nas áreas de alimentos, bebidas e governança. "A procura é grande por profissionais de cozinha e restaurante, como cumim, steward e garçom, além de camareiras e pessoal de recepção", explica Lopes.É justamente nessas áreas que surgem as principais portas de entrada para quem busca o primeiro emprego ou uma recolocação no setor. Foi assim com Mayara Keteleen, confeiteira da unidade de Copacabana da rede Arena Hotéis. Ela entrou como temporária em outubro do ano passado e foi efetivada dois meses depois. "A empresa reconheceu o meu talento junto com a minha gestora e fui e contratada. Estou muito satisfeita com o trabalho e com a oportunidade", conta.

Confeiteira do Arena Hotéis, Mayara começou como temporária e já integra o quadro fixo Arquivo pessoal

Segundo Lopes, trajetórias como a de Mayara são frequentes na alta temporada, quando os hotéis contratam para atender ao pico de movimento e acabam incorporando parte desses profissionais ao quadro permanente.



O movimento também atrai trabalhadores experientes que decidem voltar ao setor. O garçom Eliziel Oliveira Faria, de 38 anos, ficou três meses desempregado antes de conquistar uma vaga temporária em um hotel da rede Othon. "Percebi que a hotelaria oferece mais oportunidades de crescimento e uma condição financeira melhor", afirma.

O garçom Elizel Oliveira Faria está há cerca de um mês trabalhando como temporário em um hotel Arquivo pessoal



A conquista de um emprego fixo também transformou a rotina de Tony Farney, camareiro do Othon Palace. Antes, ele trabalhava por diárias, sem regularidade de renda. "As diárias não eram sempre. Quando começava a faltar trabalho, batia o desespero", lembra.



Hoje contratado de forma efetiva, ele diz que a estabilidade trouxe mudanças concretas. "Depois que entrei como efetivo, minha vida mudou completamente. Consigo planejar a faculdade, pagar academia e ter mais tranquilidade." A conquista de um emprego fixo também transformou a rotina de Tony Farney, camareiro do Othon Palace. Antes, ele trabalhava por diárias, sem regularidade de renda. "As diárias não eram sempre. Quando começava a faltar trabalho, batia o desespero", lembra.Hoje contratado de forma efetiva, ele diz que a estabilidade trouxe mudanças concretas. "Depois que entrei como efetivo, minha vida mudou completamente. Consigo planejar a faculdade, pagar academia e ter mais tranquilidade."

A conquista de um emprego fixo como camareiro trouxe estabilidade para Tony Farney Arquivo pessoal



Eventos e feriados devem aquecer 2026



A expectativa do setor é de manutenção do ritmo de contratações ao longo do ano. O calendário inclui grandes eventos como, o Todo Mundo no Rio (show gratuito na Praia de Copacabana realizado no mês de maio), o Rock in Rio, um jogo da NFL no Maracanã, além de feriados prolongados que tradicionalmente elevam a ocupação hoteleira. A expectativa do setor é de manutenção do ritmo de contratações ao longo do ano. O calendário inclui grandes eventos como, o Todo Mundo no Rio (show gratuito na Praia de Copacabana realizado no mês de maio), o Rock in Rio, um jogo da NFL no Maracanã, além de feriados prolongados que tradicionalmente elevam a ocupação hoteleira.





Interessados também podem cadastrar o currículo no Aproveitando o aquecimento do setor com a chegada de turistas para os eventos, o HotéisRio planeja três edições da feira de empregabilidade Trabalha Rio Hotéis em 2026, com o objetivo de aproximar empresas e candidatos. "Nada substitui o contato direto entre o empregador e o trabalhador. Esse encontro facilita muito a contratação", afirma Lopes.Interessados também podem cadastrar o currículo no banco de talentos do HotéisRio , plataforma que reúne profissionais com ou sem experiência e disponibiliza os perfis para os setores de recursos humanos dos hotéis associados.