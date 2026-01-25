Mutirão oferece mais de 2,4 mil vagas de estágio e aprendizagem no Terminal Gentileza - Divulgação

Publicado 25/01/2026 07:00

Jovens em busca do primeiro emprego ou de uma oportunidade de estágio terão a chance de começar 2026 com o pé no mercado de trabalho. O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), em parceria com o VLT Carioca, promove nesta segunda-feira (26) a primeira edição do ano do programa CIEE em Movimento, com oferta de 2.425 vagas no Terminal Gentileza, na região central do Rio.

Do total, 1.647 oportunidades são para estágio e 778 para aprendizagem, distribuídas por diferentes regiões da capital e da Região Metropolitana.

A ação é gratuita e também oferece orientação profissional, com o objetivo de facilitar o acesso de estudantes e jovens ao mercado formal e estimular o planejamento de carreira desde cedo.

Para participar, é necessário comparecer ao local entre 7h e 15h, com documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência (em nome próprio ou dos responsáveis). Quem quiser agilizar o atendimento pode fazer cadastro prévio pelo site ou aplicativo do CIEE Rio, com validação presencial no dia do evento.

As vagas de estágio se concentram, principalmente, nas áreas de Administração, Direito, Contabilidade, Marketing, Informática, Comunicação, Construção Civil, Elétrica, Eletrônica, Gastronomia, Arquitetura e Urbanismo.

Já as oportunidades do programa Jovem Aprendiz abrangem setores como Administração, Comércio e Varejo, Alimentação, Logística, Produção, Indústria da Carne, Turismo e Hotelaria, Asseio e Conservação, atendimento em restaurantes (cumim), operador de caixa e vendas.

Serviço

Mutirão gratuito de estágio e aprendizagem – CIEE em Movimento. Terminal Gentileza (mezanino – 2º andar), 26 de janeiro, 7h às 15h.