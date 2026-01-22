Cursos oferecidos pelo Mais Professores são voltados a docentes da educação básicaMarcelo Camargo/Agência Brasil

O Portal Mais Professores está divulgando 12 programas de pós-graduação com inscrições abertas, voltados à formação e à qualificação de docentes da educação básica. As oportunidades incluem cursos de mestrado, doutorado e especialização, ofertados por universidades federais e institutos federais em diferentes regiões do país.

A divulgação das vagas faz parte da ação do Ministério da Educação (MEC) para ampliar o acesso dos professores a cursos de pós-graduação gratuitos, fortalecendo a formação acadêmica e pedagógica do magistério. A plataforma reúne, em um único ambiente, informações sobre os cursos disponíveis, instituições ofertantes e prazos de inscrição.

O portal integra o programa Mais Professores para o Brasil, iniciativa que articula políticas públicas voltadas à valorização docente e à qualificação profissional. Um dos objetivos do programa é enfrentar o déficit de formação adequada no país: dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) indicam que 33% das docências da educação básica não possuem professores com formação compatível com a área em que atuam.

A ampliação da divulgação da oferta de programas de pós-graduação pretende elevar o acesso aos cursos, aumentar a qualidade do ensino, atualizar práticas pedagógicas e incorporar novas metodologias e tecnologias educacionais.
 