Cursos oferecidos pelo Mais Professores são voltados a docentes da educação básica
A divulgação das vagas faz parte da ação do Ministério da Educação (MEC) para ampliar o acesso dos professores a cursos de pós-graduação gratuitos, fortalecendo a formação acadêmica e pedagógica do magistério. A plataforma reúne, em um único ambiente, informações sobre os cursos disponíveis, instituições ofertantes e prazos de inscrição.
O portal integra o programa Mais Professores para o Brasil, iniciativa que articula políticas públicas voltadas à valorização docente e à qualificação profissional. Um dos objetivos do programa é enfrentar o déficit de formação adequada no país: dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) indicam que 33% das docências da educação básica não possuem professores com formação compatível com a área em que atuam.
A ampliação da divulgação da oferta de programas de pós-graduação pretende elevar o acesso aos cursos, aumentar a qualidade do ensino, atualizar práticas pedagógicas e incorporar novas metodologias e tecnologias educacionais.
