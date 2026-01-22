Faetec abre inscrições para cargos de instrutor, pedagogo e assistente administrativo no programa Vamos Juntas - Divulgação/Felipe Corrêa

Faetec abre inscrições para cargos de instrutor, pedagogo e assistente administrativo no programa Vamos Juntas Divulgação/Felipe Corrêa

Publicado 22/01/2026 18:37

site oficial da instituição. A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) abriu inscrições para cadastro reserva de profissionais que queiram atuar no programa Vamos Juntas, iniciativa realizada em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher. As oportunidades são para os cargos de instrutor, pedagogo e assistente administrativo. Os interessados devem se inscrever até as 10h do dia 9 de fevereiro, por meio do

Os convocados vão trabalhar nas unidades escolares da Faetec, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, conforme a demanda de cada escola. Há previsão de atuação em municípios como Angra dos Reis, Belford Roxo, Queimados, Niterói, São Gonçalo, Miguel Pereira, São Pedro da Aldeia, Paracambi, Petrópolis e Teresópolis.

O processo seletivo será para contratação por tempo determinado, de acordo com a duração dos cursos oferecidos pelo programa. A seleção será dividida em duas etapas: análise curricular, com avaliação de títulos e experiência profissional (classificatória), e entrevista (eliminatória).

Entre os requisitos estão ter a qualificação mínima exigida para a função e idade mínima de 18 anos na data da convocação. O edital com todas as regras, cronograma e critérios de seleção está disponível no site da Faetec.

Criado em 2024, o programa Vamos Juntas é voltado para mulheres a partir de 16 anos em situação de vulnerabilidade social, incluindo vítimas de diferentes tipos de violência. A iniciativa oferece cursos profissionalizantes gratuitos, com duração de 20 semanas, além de assistência estudantil e material didático.

Segundo o secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Morais, a expansão do programa amplia as oportunidades para profissionais da educação. “São vagas em todo o Estado, uma excelente oportunidade para os profissionais se integrarem ao programa Vamos Juntas, que tem crescido e transformado muitas vidas”, afirmou.

De acordo com a Faetec, 200 mulheres foram formadas pelo programa em 2025, em cursos como assistente administrativo, logística, cuidador de idosos, recepcionista, manicure, porteiro e vigia, ofertados em 25 unidades da rede e outros polos.

Para o presidente da fundação, Alexandre Valle, a qualificação profissional é um caminho para autonomia financeira. “A capacitação para o trabalho é fundamental para gerar renda e independência, especialmente para mulheres em situação de vulnerabilidade”, disse.