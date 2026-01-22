Iniciativa conta com a participação do ator e creator Jonathan Azevedo - Divulgação

Iniciativa conta com a participação do ator e creator Jonathan AzevedoDivulgação

Publicado 22/01/2026 09:00

A ONG JA Rio de Janeiro está com inscrições para um curso gratuito e on-line para jovens entre 15 e 29 anos no mercado digital. O objetivo é preparar jovens para o mercado de trabalho, além de democratizar o acesso à nova economia digital. Os interessados devem se candidatar pela internet

As aulas serão on-line, com 6h de conteúdo, estruturado em oito módulos. Os alunos vão aprender sobre marketing de influência, produção de conteúdo, processo criativo, criação de roteiro, funcionalidades e estratégias para as redes sociais, ferramentas de IA, além de como administrar as finanças.

O programa Cria Digital da Junior Achievement Rio de Janeiro (JA Rio de Janeiro) conta com a participação do ator e creator Jonathan Azevedo.

"Com a nova legislação, que reconhece a profissão de criação, produção, edição e gestão de conteúdos digitais, estamos preparando esses jovens, especialmente os de vulnerabilidade social, para um mercado que já existe, cresce rapidamente e agora passa a ter maior segurança jurídica", afirmou Ana Luiza Silva, diretora executiva da JA Rio.



O Cria Digital tem como mentores e instrutores, além do Jonathan Azevedo, nomes reconhecidos como o do influenciador Alex Kim, além de especialistas em marketing, finanças, audiovisual e influência digital. A iniciativa é desenvolvida em parceria com a M2BR Academy e o Canva Brasil, unindo qualidade técnica, linguagem acessível e impacto social.



O jovem Dêivisson Félix fez o curso Cria Digital e contou que o sonho de ser influenciador agora é real.



"O conteúdo é incrível e eu não imaginava que teria tanta possibilidade de trabalhar e viver do digital. O curso dá um direcionamento completo sobre o quê e como estudar. É incrível! Antes da pandemia eu tinha o sonho de ser influenciador, mas os meus vídeos não eram tão bons. E com o Cria Digital eu sei que posso fazer acontecer. Durante as aulas várias ideias aparecem! Estou bem animado", acrescentou.





