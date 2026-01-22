Aulas vão acontecer no Centro Municipal de Cidadania Rinaldo de Lamare - Prefeitura do Rio/Divulgação

Publicado 22/01/2026 17:09

O Senac RJ abriu inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos voltados a moradores da Rocinha nas áreas de hotelaria, saúde, jardinagem e serviço de bebidas. As aulas começam em março, e as inscrições podem devem ser realizadas diretamente na Unidade Avançada de Hospitalidade, que funciona no Centro Municipal de Cidadania Rinaldo de Lamare, 16º andar.

São seis opções de cursos: Primeiros Socorros, Cuidador de Idoso, Camareira – Técnicas de limpeza e arrumação, Práticas de jardinagem, Preparo e Serviço de coquetéis, Recepção de hotéis – operação e procedimentos. Para se candidatar, os interessados devem apresentar no ato da matrícula identidade, CPF e comprovante de cadastro no CadÚnico. Os cursos exigem idade mínima de 18 anos, exceto Práticas de Jardinagem e Recepção de Hotéis, que podem ser frequentados por maiores de 16 anos. Menores de 18 anos, no entanto, deverão estar acompanhados do representante legal, com cópias de seus próprios documentos de identidade e CPF.



Cursos oferecidos



- Primeiros Socorros: início em 17/3, às terças e quintas, pela manhã.

Idade mínima: 18 anos



- Cuidador de idoso: início em 23/3. às segundas, quartas e sextas, pela manhã.

Idade mínima: 18 anos.

Escolaridade: Ensino Fundamental II Completo (6º ao 9º ano).



- Camareira – Técnicas de limpeza e arrumação: início em 23/3, às segundas, quartas e sextas, pela manhã.

Idade mínima: 18 anos

Escolaridade: Ensino Fundamental I Completo (1º ao 5º ano)



- Práticas de jardinagem: início em 14/4, às terças e quintas, à tarde.

Idade mínima: 16 anos.



- Preparo e serviços de coquetéis: início em 12/5, às terças e quintas, à tarde.

Idade mínima: 18 anos.

Escolaridade: Ensino Fundamental II Completo (6º ao 9º ano).



- Recepção de hotéis – operação e procedimentos, às terças e quintas, pela manhã.

Idade mínima: 16 anos

Escolaridade: Ensino Fundamental II Completo (6º ao 9º ano)

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp 99373-4188 ou pelo número 2018-9049, de segunda a sexta, das 8h às 17h.