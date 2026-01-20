Inscrições seguem até 30 de novembroDivulgação / Seeduc
As vagas serão divididas da seguinte forma:
- Até 15 vagas para professor para atuação nos anos iniciais do Ensino Fundamental com carga horária de 22 horas semanais, para suprir as carências nas Unidades Escolares Indígenas;
- Até dez vagas para professor com carga horária de 18 horas semanais, para suprir as carências nas Unidades Escolares Indígenas;
- Até dez vagas de professor com carga horária de 30 horas semanais, para suprir as carências nas Unidades Escolares Indígenas;
- Até 15 vagas de professor docente II, com carga horária de 22 (vinte e duas) horas semanais, para suprir as carências na Diretoria Regional Pedagógica de Unidades Prisionais e Socioeducativas;
- Até 1.500 vagas de professor docente I com carga horária de 18 (dezoito) horas semanais, para os anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio;
- Até 200 vagas de professor Docente I com carga horária de 30 horas semanais, para os anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio.
As vagas serão reabertas em 2027, no período de 1º de fevereiro a 30 de novembro. No momento da inscrição, o candidato deverá indicar o tipo de vaga, o Município, a Regional e a(s) disciplina(s) aos quais pretende concorrer.
Após finalizada a inscrição, o candidato passará a constar na lista classificatória, aguardando possível convocação, que ocorrerá na medida das necessidades identificadas.
A remuneração dos professores contratados temporariamente obedecerá aos padrões remuneratórios do plano de carreira dos Professores Docentes I - 18 e 30 horas e Professores Docentes II - 22 horas da Secretaria de Estado de Educação do Estado do Rio de Janeiro.
