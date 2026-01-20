Inscrições seguem até 30 de novembro - Divulgação / Seeduc

Publicado 20/01/2026 10:20

A Secretaria de Estado de Educação abriu processo seletivo para a contratação de até 1.750 docentes por prazo determinado. As inscrições estão abertas e devem ser realizadas, por meio do site https://abre.ai/candidatodocenteficha , até o dia 30 de novembro.

O edital foi publicado nesta segunda-feira (19) no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Os professores contratados deverão atuar nos anos iniciais e finais do Ensino fundamental e do Ensino Médio, para os anos letivos de 2026 e 2027.

A contratação será realizada através de um processo de seleção simplificada, em etapa única, de caráter eliminatório e classificatório, consistente na avaliação de títulos e experiência do candidato como regente de turma dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.



As vagas serão divididas da seguinte forma:



- Até 15 vagas para professor para atuação nos anos iniciais do Ensino Fundamental com carga horária de 22 horas semanais, para suprir as carências nas Unidades Escolares Indígenas;



- Até dez vagas para professor com carga horária de 18 horas semanais, para suprir as carências nas Unidades Escolares Indígenas;



- Até dez vagas de professor com carga horária de 30 horas semanais, para suprir as carências nas Unidades Escolares Indígenas;



- Até 15 vagas de professor docente II, com carga horária de 22 (vinte e duas) horas semanais, para suprir as carências na Diretoria Regional Pedagógica de Unidades Prisionais e Socioeducativas;



- Até 1.500 vagas de professor docente I com carga horária de 18 (dezoito) horas semanais, para os anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio;



- Até 200 vagas de professor Docente I com carga horária de 30 horas semanais, para os anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio.



As vagas serão reabertas em 2027, no período de 1º de fevereiro a 30 de novembro. No momento da inscrição, o candidato deverá indicar o tipo de vaga, o Município, a Regional e a(s) disciplina(s) aos quais pretende concorrer.



Após finalizada a inscrição, o candidato passará a constar na lista classificatória, aguardando possível convocação, que ocorrerá na medida das necessidades identificadas.

Quando convocado, o candidato deverá comparecer à Coordenadoria de Inspeção Escolar da Regional, no dia e horário indicado na convocação, portando documentação pessoal e documentos comprobatórios da formação mínima necessária para exercício na(s) disciplina(s) selecionada(s), para avaliação da Coordenadoria de Inspeção Escolar.



A remuneração dos professores contratados temporariamente obedecerá aos padrões remuneratórios do plano de carreira dos Professores Docentes I - 18 e 30 horas e Professores Docentes II - 22 horas da Secretaria de Estado de Educação do Estado do Rio de Janeiro.