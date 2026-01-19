Apenas na SMTE, há 1.509 ofertas de emprego - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Apenas na SMTE, há 1.509 ofertas de empregoMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 19/01/2026 16:53

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com 4.141 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades são voltadas tanto para pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho quanto para aquelas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

Confira:

SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), informa que o mês de janeiro segue com 1.509 oportunidades de emprego disponíveis na cidade, destinadas ao público em geral, além de 167 vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Há também postos para quem procura por ofertas de estágio.

Entre as oportunidades de trabalho disponíveis, destacam-se 106 vagas para empregada doméstica, 51 para babá e 49 para operador de teleatendimento.



Para quem busca o primeiro emprego, há 150 vagas para auxiliar de açougue, mesmo número de oportunidades para estoquista e repositor no setor de mercearia.

Setrab





A Região Metropolitana oferece de três a quatro salários mínimos (R$ 4.863 a R$ 6.484) para a função de gerente de farmácia que exige experiência anterior e o Ensino Superior completo. Na mesma região, sem exigência de experiência, há oportunidades para ajudante de cozinha, atendente de lanchonete, operador de telemarketing receptivo. Para pessoas com deficiência (PcD), são 87 vagas para diferentes funções e remunerações.



No Médio Paraíba, foram captadas 112 oportunidades, com remuneração média de um salário mínimo (R$ 1.621). Já na Região Serrana foram captadas 128 vagas, com remuneração de um a dois salários mínimos para a posição de oficial de serviços gerais na manutenção de edificações e auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes, com experiência anterior e Ensino Fundamental.



De acordo com o Observatório do Trabalho da Setrab, a maioria das vagas captadas (51,4%) é do setor de Serviços, e 48,6%) do Comércio. Por nível de escolaridade, (19%) pedem o Ensino Médio completo e (66,2%) o Ensino Fundamental completo. A maior parte das vagas (78,5%) exige experiência. É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego (Sine), que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador.



Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas, disponível no site

Mudes



A Fundação Mudes, em parceria com o VLT Carioca, realiza no dia 22 de janeiro, das 8h às 15h, no Terminal Gentileza, uma ação gratuita de cadastro, oficinas de capacitação e encaminhamento para 400 oportunidades voltadas a jovens e adultos em busca de inserção no mercado de trabalho.



Durante o evento, será realizado o cadastro no banco de dados da Fundação Mudes e encaminhamento para oportunidades de Jovem Aprendiz, Estágio, vagas PcD e vagas profissionais.



A equipe de Ação Social da Mudes também realizará oficinas com orientações práticas sobre como elaborar ou aprimorar o currículo e sobre comportamento e postura em entrevistas de emprego, contribuindo para aumentar as chances de êxito dos participantes nas seleções.

CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferta 1.197 oportunidades de estágio, sendo 585 para o ensino superior. Os interessados devem acessar o site

No Rio de Janeiro, são 291 vagas para Administração (72), Arquitetura e Urbanismo (7), Biblioteconomia e Arquivologia (3), Comércio Exterior (1), Comunicação (8), Construção Civil (4), Contabilidade (12), Design (4), Direito (119), Economia (2), Elétrica/Eletrônica (2), Engenharia Ambiental (2), Engenharia de Produção (1), Financeiro (1), Gastronomia (6), Hotelaria (1), Informática (9), Marketing (6), Moda (1), Nutrição (1), Pedagogia (20), Psicologia (3), Recursos Humanos (1), Relações Internacionais (1), Serviço Social (2) e Serviço Social | Pós-graduação (2).

Em Barra Mansa, há 21 oportunidades entre as áreas de Administração (11), Arquitetura e Urbanismo (1), Construção Civil (1), Direito (1), Informática (1), Pedagogia (5) e Psicologia (1).

Em Resende, são oito vagas em Administração (2), Comunicação (1), Direito (3) e Recursos Humanos (2).

Em Campos, há 10 oportunidades para Administração. Já em Macaé, são 32 vagas para Administração (24), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (1), Contabilidade (2), Engenharia de Produção (1), Informática (1), Marketing (3) e Produção Mecânica (1).

Em Niterói, são 147 oportunidades para Administração (70), Agropecuária (1), Arquitetura e Urbanismo (3), Comunicação (9), Construção Civil (8), Contabilidade (7), Direito (8), Educação Física (1), Elétrica/Eletrônica (11), Enfermagem (1), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Produção (1), Farmácia (3), Gastronomia (4), Informática (2), Marketing (8), Nutrição (1), Pedagogia (5), Produção Mecânica (1), Serviço Social | Pós-graduação (1) e Veterinária (1).

Em Nova Friburgo, há 27 vagas entre as áreas de Administração (10), Construção Civil (2), Direito (1), Educação Física (3), Farmácia (4), Pedagogia (5) e Psicologia (2).

Em Nova Iguaçu, são 14 oportunidades em Administração (8), Construção Civil (2), Marketing (1), Meio Ambiente (1) e Pedagogia (2).

Em Duque de Caxias, há cinco vagas em Administração (2), Arquitetura e Urbanismo (1), Contabilidade (1) e Pedagogia (1).

Em Petrópolis, são 26 oportunidades em Administração (4), Comunicação (2), Construção Civil (1), Contabilidade (4), Educação Física (2), Hotelaria (2) e Pedagogia (11).

Em Três Rios, há duas vagas para Contabilidade (1) e Informática (1).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o CIEE concentra 612 vagas.

No Rio de Janeiro, são 169 vagas para Aprendiz, 56 para Ensino Médio, duas para Técnico em Administração, uma para Técnico em Construção Civil, sete para Técnico em Elétrica/Eletrônica, duas para Técnico em Mecânica, duas para Técnico em Saúde e duas para Técnico em Segurança.

Em Barra Mansa, há 34 oportunidades para Aprendiz, 13 para Ensino Médio e uma para Técnico em Elétrica/Eletrônica.

Em Resende, são oito vagas para Aprendiz e três para Ensino Médio.

Em Campos, há 15 oportunidades para Aprendiz, 16 para Ensino Médio, quatro para Técnico em Administração e duas para Técnico em Informática.

Em Macaé, são 22 vagas para Aprendiz, 17 para Ensino Médio, duas para Técnico em Administração e uma para Técnico em Elétrica/Eletrônica.

Em Niterói, há 52 oportunidades para Aprendiz, 54 para Ensino Médio, uma para Técnico em Administração, uma para Técnico em Construção Civil, quatro para Técnico em Mecânica, duas para Técnico em Saúde e uma para Técnico em Segurança.

Em Nova Friburgo, são duas vagas para Aprendiz, 15 para Ensino Médio, uma para Técnico em Administração e uma para Técnico em Educação.

Em Nova Iguaçu, há 20 oportunidades para Aprendiz, 29 para Ensino Médio e cinco para Técnico em Administração.

Em Duque de Caxias, são seis vagas para Aprendiz e duas para Ensino Médio.

Em Petrópolis, há 20 oportunidades para Aprendiz e três para Ensino Médio. Já em Três Rios, são nove vagas para Aprendiz.

Em Teresópolis, há cinco oportunidades para Aprendiz.