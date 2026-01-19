Candidatos do CNU devem ficar atentos aos prazos Rovena Rosa / Agência Brasil
CNU2: termina nesta segunda-feira o prazo para apresentar recurso sobre cotas
Classificação final do concurso está prevista para 20 de fevereiro
Começam inscrições para programa Bolsa Atleta 2026
Valor varia de R$ 410 a R$ 16.629,00
Banco abre vagas para especialista patrimonial em seguros e consórcio no Rio
Oportunidade conta com salário a partir de R$ 7,3 mil
Rede de farmácias fará mutirão com 80 vagas no setor de logística em Duque de Caxias
Oportunidades não exigem experiência anterior e têm remuneração inicial de R$ 1.800
Faetec abre 15 mil vagas para cursos gratuitos a distância
Início das aulas está previsto para fevereiro
