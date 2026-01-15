Todos os cursos oferecidos pela Fundação Cecierj são na modalidade a distância - Fundação Cecierj/Divulgação

Todos os cursos oferecidos pela Fundação Cecierj são na modalidade a distânciaFundação Cecierj/Divulgação

Publicado 15/01/2026 14:33

A Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, está com inscrições abertas os cursos livres de Qualificação Profissional. São 6.100 vagas distribuídas em 18 cursos, direcionados a candidatos com ensino fundamental completo.



Todos os cursos são oferecidos na modalidade a distância, com carga horária que varia de 160 a 180 horas. As vagas serão preenchidas com base no sorteio público da Loteria Federal, que vai ocorrer no dia 7 de fevereiro. As aulas acontecerão entre 10 de fevereiro a 16 de junho de 2026. O candidato pode se inscrever em até dois cursos por período letivo.



Os cursos livres de Qualificação Profissional oferecem a oportunidade de conhecer, se aprofundar ou mesmo se atualizar em relação a um tema de interesse, qualificando e requalificando quem deseja ingressar ou reingressar no mercado de trabalho.



Relação dos cursos



1. Administração na Prática;



2. Análise e Visualização de Dados com Google Sheets;



3. Controle e Planejamento de Contas a Receber, Contas a Pagar e Tesouraria;



4. Direito do Trabalho para Área de Departamento Pessoal;



5. Excelência em Vendas e Atendimento ao Cliente;



6. Gestão de Recursos Humanos;



7. Inglês para o Mundo do Trabalho;



8. Inovação e Design Thinking;



9. Introdução à Gestão de Projetos;



10. Logística e Transporte;



11. Marketing Digital para Pequenos Empreendedores;



12. Noções de Controladoria para Tomada de Decisões Estratégicas;



13. Organização de Eventos;



14. Planilhas Eletrônicas - do Básico ao Avançado;



15. Power BI;



16. Rotinas em Almoxarifado;



17. Segurança do Trabalho na Teoria e na Prática;



18. Inteligência Artificial Aplicada: da Teoria à Transformação Digital.