Todos os cursos oferecidos pela Fundação Cecierj são na modalidade a distânciaFundação Cecierj/Divulgação

A Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, está com inscrições abertas os cursos livres de Qualificação Profissional. São 6.100 vagas distribuídas em 18 cursos, direcionados a candidatos com ensino fundamental completo. 

Todos os cursos são oferecidos na modalidade a distância, com carga horária que varia de 160 a 180 horas. As vagas serão preenchidas com base no sorteio público da Loteria Federal, que vai ocorrer no dia 7 de fevereiro. As aulas acontecerão entre 10 de fevereiro a 16 de junho de 2026. O candidato pode se inscrever em até dois cursos por período letivo.

Os cursos livres de Qualificação Profissional oferecem a oportunidade de conhecer, se aprofundar ou mesmo se atualizar em relação a um tema de interesse, qualificando e requalificando quem deseja ingressar ou reingressar no mercado de trabalho.

Relação dos cursos

1. Administração na Prática;

2. Análise e Visualização de Dados com Google Sheets;

3. Controle e Planejamento de Contas a Receber, Contas a Pagar e Tesouraria;

4. Direito do Trabalho para Área de Departamento Pessoal;

5. Excelência em Vendas e Atendimento ao Cliente;

6. Gestão de Recursos Humanos;

7. Inglês para o Mundo do Trabalho;

8. Inovação e Design Thinking;

9. Introdução à Gestão de Projetos;

10. Logística e Transporte;

11. Marketing Digital para Pequenos Empreendedores;

12. Noções de Controladoria para Tomada de Decisões Estratégicas;

13. Organização de Eventos;

14. Planilhas Eletrônicas - do Básico ao Avançado;

15. Power BI;

16. Rotinas em Almoxarifado;

17. Segurança do Trabalho na Teoria e na Prática;

18. Inteligência Artificial Aplicada: da Teoria à Transformação Digital.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site https://www.cecierj.edu.br/extensao até o dia 5 de fevereiro.