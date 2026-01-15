Todos os cursos oferecidos pela Fundação Cecierj são na modalidade a distânciaFundação Cecierj/Divulgação
Todos os cursos são oferecidos na modalidade a distância, com carga horária que varia de 160 a 180 horas. As vagas serão preenchidas com base no sorteio público da Loteria Federal, que vai ocorrer no dia 7 de fevereiro. As aulas acontecerão entre 10 de fevereiro a 16 de junho de 2026. O candidato pode se inscrever em até dois cursos por período letivo.
Os cursos livres de Qualificação Profissional oferecem a oportunidade de conhecer, se aprofundar ou mesmo se atualizar em relação a um tema de interesse, qualificando e requalificando quem deseja ingressar ou reingressar no mercado de trabalho.
Relação dos cursos
1. Administração na Prática;
2. Análise e Visualização de Dados com Google Sheets;
3. Controle e Planejamento de Contas a Receber, Contas a Pagar e Tesouraria;
4. Direito do Trabalho para Área de Departamento Pessoal;
5. Excelência em Vendas e Atendimento ao Cliente;
6. Gestão de Recursos Humanos;
7. Inglês para o Mundo do Trabalho;
8. Inovação e Design Thinking;
9. Introdução à Gestão de Projetos;
10. Logística e Transporte;
11. Marketing Digital para Pequenos Empreendedores;
12. Noções de Controladoria para Tomada de Decisões Estratégicas;
13. Organização de Eventos;
14. Planilhas Eletrônicas - do Básico ao Avançado;
15. Power BI;
16. Rotinas em Almoxarifado;
17. Segurança do Trabalho na Teoria e na Prática;
18. Inteligência Artificial Aplicada: da Teoria à Transformação Digital.
