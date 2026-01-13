Aulas começam em 19 de janeiro de 2026 - Divulgação

Publicado 13/01/2026 14:51

O projeto Favela Mundo está com inscrições abertas para aulas gratuitas de teatro, violão, musicalização infantil, dança de rua, jazz e danças brasileiras para crianças e jovens, de 7 a 18 anos, na Cidade de Deus e no Caju. As aulas da temporada de 2026 terão início na próxima segunda-feira (19). São oferecidas 500 vagas.

A iniciativa tem como objetivo oferecer oportunidades de aprendizado e inclusão por meio de cultura aos moradores de regiões de vulnerabilidade social.



As inscrições podem ser realizadas, presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, em dois pólos da ONG Favela Mundo: na escola Municipal Joaquim Fontes, que fica na Rua João Mafra, 85, na Cidade de Deus; e no Ciep Henfil, na Rua Carlos Seidl, 71, no Caju.

É necessário apresentar original e cópias da identidade e do CPF. O único requisito é ter matrícula ativa em uma instituição de ensino.



O projeto Favela Mundo, que deu origem à ONG Favela Mundo, teve início em 2010. Desde então, a organização não governamental é a única entidade brasileira chancelada pela ONU como “Modelo de Inclusão Social nas Grandes Cidades”.

As atividades já beneficiaram mais de 13 mil crianças e jovens, promovendo cidadania e inclusão social por meio da cultura, em comunidades do Rio de Janeiro. Todas as atividades oferecidas pela ONG são gratuitas.



Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas pelo WhatsApp: 21 2236-4129.