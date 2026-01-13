Candidato pode selecionar até quatro cursos Divulgação/ Faetec

Rio - A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) está com 37.573 vagas abertas para os cursos gratuitos de Formação Inicial e Continuada, na forma presencial, disponíveis em unidades de todo o Estado do Rio de Janeiro. As inscrições devem ser feitas até o dia 25 de janeiro pela internet.

As vagas são destinadas a pessoas a partir de 14 anos, com níveis de escolaridade que variam de acordo com o curso escolhido, tendo duração de 20 semanas. Há oportunidades em diversas áreas, como Administração, Informática, Beleza, Artes Cênicas, Música, Idiomas, Gastronomia, Mecânica, Eletrônica e Robótica. O candidato pode selecionar até quatro cursos e deve incluir todas as opções em uma mesma inscrição.

"É uma excelente oportunidade para quem deseja se qualificar, ampliar conhecimento em sua área de atuação ou aprender um novo ofício", afirmou o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes.

O processo seletivo acontece por meio de sorteio eletrônico e será realizado no dia 26 de janeiro, com divulgação do resultado no site da Faetec. Os candidatos sorteados deverão realizar a matrícula entre os dias 27/01 e 2/02, levando documentação original à unidade em que farão o curso. O início das aulas está previsto para 9/02.

Todas as informações referentes ao processo seletivo, como documentação, prazos, unidades e relação de cursos, podem ser encontradas no edital, disponível no site da Faetec.
"Atualmente é imprescindível que as formações profissionais estejam em sintonia com as exigências do mercado de trabalho e com as demandas específicas de cada região do Estado. Isso faz a diferença e amplia as chances de empregabilidade", ressaltou o presidente da Faetec, Alexandre Valle.