Candidato pode selecionar até quatro cursos Divulgação/ Faetec
As vagas são destinadas a pessoas a partir de 14 anos, com níveis de escolaridade que variam de acordo com o curso escolhido, tendo duração de 20 semanas. Há oportunidades em diversas áreas, como Administração, Informática, Beleza, Artes Cênicas, Música, Idiomas, Gastronomia, Mecânica, Eletrônica e Robótica. O candidato pode selecionar até quatro cursos e deve incluir todas as opções em uma mesma inscrição.
"É uma excelente oportunidade para quem deseja se qualificar, ampliar conhecimento em sua área de atuação ou aprender um novo ofício", afirmou o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes.
O processo seletivo acontece por meio de sorteio eletrônico e será realizado no dia 26 de janeiro, com divulgação do resultado no site da Faetec. Os candidatos sorteados deverão realizar a matrícula entre os dias 27/01 e 2/02, levando documentação original à unidade em que farão o curso. O início das aulas está previsto para 9/02.
Todas as informações referentes ao processo seletivo, como documentação, prazos, unidades e relação de cursos, podem ser encontradas no edital, disponível no site da Faetec.
