Governo do RJ aumenta remuneração de policiais e bombeiros da reserva que atuam em serviço voluntário
Medida atualiza decreto de 2019 com um novo nível de classificação do servidor
Projeto Favela Mundo abre inscrições para aulas gratuitas de artes na Cidade de Deus e no Caju
Iniciativa oferece 500 vagas para crianças e jovens de 7 a 18 anos em atividades como teatro, dança e música
Lei autoriza pagamento retroativo de direitos suspensos na pandemia
Norma foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União
Faetec abre mais de 37 mil vagas para cursos profissionalizantes
Oportunidades são gratuitas em áreas como Administração, Informática, Beleza, Artes Cênicas, Música, Idiomas, Gastronomia, Mecânica, Eletrônica e Robótica
Teto do seguro-desemprego sobe para R$ 2.518,65 após reajuste
Piso segue o salário mínimo e aumenta para R$ 1.621
Rio começa a semana com quase 4 mil vagas de empregos e estágios
Oportunidades abrangem diferentes áreas, municípios e níveis de escolaridade
