Só a SMTE tem 1.706 vagas de emprego na cidade - Divulgação

Publicado 12/01/2026 18:25

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com 3.988 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades são voltadas tanto para pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho quanto para aquelas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

Confira:

SMTE

A terceira semana de janeiro tem início com 1.706 vagas de emprego na cidade, conforme informa a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE). Dessas vagas, 1.604 são destinadas ao público em geral e 102 às pessoas com deficiência. Também existem postos para estagiários.



Das vagas destinadas ao público em geral, os destaques são 106 vagas para doméstica, 65 vagas para motorista de caminhão e 51 vagas para babá, entre outras oportunidades. Para quem estiver ingressando pela primeira vez no mercado de trabalho, são oferecidas 150 vagas para cada uma das seguintes funções: auxiliar de açougue, estoquista e auxiliar de limpeza. Já para candidatos com deficiência, existem 64 vagas para atendente de loja, 5 para operador de call center e 3 para almoxarife, bem como várias outras oportunidades disponíveis.



Existem, também 16 vagas de estágio abertas para estudantes de gastronomia, 8 destinadas a alunos de administração, além de 4 para quem faz faculdade de engenharia.

O cadastro de currículos pode ser feito online, por meio do link: https://bit.ly/Cadastro_Currículo_SMTE

Setrab





Na Região Metropolitana, estão concentradas 77% das vagas: são 789 chances de trabalho, 27 das quais destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, destacam-se oportunidades para atendente de lojas, auxiliar de escritório, auxiliar de limpeza e desenhista industrial gráfico, com remuneração de até dois salários mínimos (R$ 3.242). Na mesma região existem, ainda, opções para ampla concorrência, como costureira, técnico de eletromecânica, operador de empilhadeira e servente de limpeza, também com salários que chegam a R$ 3.242.



Para quem busca emprego na região do Médio Paraíba, há 111 oportunidades com salário médio de R$ 3.242. Já na região Serrana, a captação de vagas reuniu 121 posições em Teresópolis, entre as quais as de motorista operacional de guincho, açougueiro, jardineiro e cozinheiro geral. A remuneração média é de R$ 1.621, e é necessário ter experiência anterior.



De acordo com o Observatório do Trabalho da Setrab, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelos setores de Serviços (53%) e Comércio (47%). A maioria dos empregadores pede o Ensino Médio completo oferece remuneração de um a dois salários mínimos e exige experiência anterior.



Werner Coiffeur

O Werner Coiffeur, uma das maiores e mais tradicionais redes de salões de beleza do Rio de Janeiro, está ampliando suas equipes e acaba de abrir 45 novas vagas para diferentes unidades da rede.



As oportunidades abrangem diversas áreas de atuação dentro dos salões, com vagas para Gerente, Recepção, Depiladora, Cabeleireiro, Assistente, Manicure, Esteticista, Copeiro(a), Barbeiro, Podólogo e Estoquista.

Os interessados podem se inscrever pelo site de talentos do Werner Coiffeur https://talentos.wernercoiffeur.com.br/ e participar do processo seletivo.

CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferta 1.096 oportunidades de estágio, sendo 545 para o ensino superior. Os interessados devem acessar o site

No Rio de Janeiro, são 372 vagas divididas entre as áreas de Administração (107), Arquitetura e Urbanismo (2), Biblioteconomia e Arquivologia (3), Comércio Exterior (1), Comunicação (17), Construção Civil (5), Contabilidade (19), Design (5), Direito (147), Economia (2), Elétrica/Eletrônica (2), Engenharia Ambiental (2), Engenharia de Produção (1), Farmácia (6), Financeiro (1), Fisioterapia (1), Gastronomia (6), Informática (11), Marketing (3), Moda (1), Nutrição (1), Pedagogia (21), Psicologia (3), Serviço Social (2) e Serviço Social | Pós-graduação (3).

Em Barra Mansa, há 11 oportunidades em Administração (6), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (1), Construção Civil (1), Direito (1), Informática (1) e Psicologia (1).

Em Resende, são xx vagas em Comunicação (1), Contabilidade (4), Direito (3), Informática (2) e Marketing (2).

Em Campos, há nove oportunidades em Administração (8) e Pedagogia (1).

Em Macaé, são 32 vagas em Administração (18), Comunicação (1), Construção Civil (3), Contabilidade (1), Elétrica/Eletrônica (1), Engenharia de Produção (1), Informática (1), Marketing (3), Produção Mecânica (1), Química (1) e Veterinária (1).

Em Niterói, há 51 oportunidades para Administração (21), Agropecuária (1), Biologia (1), Comércio Exterior (1), Comunicação (2), Construção Civil (5), Contabilidade (3), Design (1), Direito (2), Educação Física (1), Marketing (4) e Pedagogia (9).

Em Nova Friburgo, são 10 vagas em Administração (3), Pedagogia (5) e Psicologia (2).

Em Nova Iguaçu, há 15 oportunidades em Administração (6), Construção Civil (3), Contabilidade (1), Direito (1), Informática (1), Marketing (1) e Pedagogia (2).

Em Duque de Caxias, são duas vagas em Administração (1) e Arquitetura e Urbanismo (1).

Em Petrópolis, há 21 oportunidades em Administração (3), Comunicação (1), Construção Civil (1), Contabilidade (5), Educação Física (2), Hotelaria (1) e Pedagogia (8).

Em Três Rios, são nove vagas em Administração (7), Indústria (1) e Informática (1).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o CIEE concentra 551 vagas.

No Rio de Janeiro, são 203 vagas para Aprendiz, 44 para Ensino Médio, uma para Técnico em Administração, quatro para Técnico em Elétrica/Eletrônica, quatro para Técnico em Mecânica e três para Técnico em Saúde.

Em Barra Mansa, há 24 oportunidades para Aprendiz, 20 para Ensino Médio, duas para Técnico em Administração e uma para Técnico em Elétrica/Eletrônica.

Em Resende, são 13 vagas para Aprendiz e duas para Ensino Médio.

Em Campos, há 17 oportunidades para Aprendiz, 14 para Ensino Médio, duas para Técnico em Administração e duas para Técnico em Informática.

Em Macaé, são 31 vagas para Aprendiz, 12 para Ensino Médio, três para Técnico em Administração e uma para Técnico em Elétrica/Eletrônica.

Em Niterói, há 47 oportunidades para Aprendiz, 19 para Ensino Médio e duas para Técnico em Administração.

Em Nova Friburgo, são três vagas para Aprendiz, 14 para Ensino Médio, uma para Técnico em Administração e uma para Técnico em Educação.

Em Nova Iguaçu, há cinco oportunidades para Aprendiz, 11 para Ensino Médio, quatro para Técnico em Administração e uma para Técnico em Segurança.

Em Duque de Caxias, são quatro vagas para Aprendiz e uma para Ensino Médio. Já em Petrópolis, há 17 oportunidades para Aprendiz e sete para Ensino Médio.

Em Três Rios, são nove vagas para Aprendiz e uma para Ensino Médio. Em Teresópolis, há uma oportunidade para Aprendiz.

Fundação Mudes

A Fundação Mudes oferece nesta semana 120 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (52), ciências contábeis (17) e economia (1). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 30 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 5 no total e também 16 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 54 vagas. Sendo técnico em administração (18) e técnico em eletrônica (5). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.



As vagas para contratação CLT somam 18 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (5), ensino médio (7) e superior (6).