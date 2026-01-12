Aulas terão início em fevereiro - Divulgação/Sesc RJ

Aulas terão início em fevereiro

Publicado 12/01/2026 12:02





O resultado será divulgado no dia 5 de fevereiro. Antes disso, haverá também uma etapa de nivelamento para os candidatos que desejam iniciar os cursos em turmas acima do nível básico do idioma (A1). Os testes vão acontecer de 21 a 31 de janeiro. As aulas estão previstas para iniciar no dia 9 de fevereiro. O Sesc RJ abrirá, na próxima quarta-feira (14), as inscrições para cursos de inglês e espanhol em dez unidades do estado. São oferecidas 900 vagas em turmas presenciais e virtuais. Os interessados devem se candidatar pelo site https://programas.sescrio.org.br . As aulas terão início em fevereiro.Podem se inscrever estudantes a partir dos 15 anos. Os documentos necessários para inscrição são: RG e CPF do candidato; RG e CPF do responsável legal, quando o candidato for menor de idade; comprovante de residência e de escolaridade. As mensalidades variam de R$ 98 a R$ 247 de acordo como perfil do usuário.O resultado será divulgado no dia 5 de fevereiro. Antes disso, haverá também uma etapa de nivelamento para os candidatos que desejam iniciar os cursos em turmas acima do nível básico do idioma (A1). Os testes vão acontecer de 21 a 31 de janeiro. As aulas estão previstas para iniciar no dia 9 de fevereiro.

As turmas são oferecidas nas unidades do Sesc em Barra Mansa, Duque de Caxias, Madureira I, Madureira II - Shopping dos Peixinhos, Niterói, Nova Friburgo, Ramos, São Gonçalo, São João de Meriti e Tijuca.



