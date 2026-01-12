Aulas terão início em fevereiroDivulgação/Sesc RJ
Podem se inscrever estudantes a partir dos 15 anos. Os documentos necessários para inscrição são: RG e CPF do candidato; RG e CPF do responsável legal, quando o candidato for menor de idade; comprovante de residência e de escolaridade. As mensalidades variam de R$ 98 a R$ 247 de acordo como perfil do usuário.
O resultado será divulgado no dia 5 de fevereiro. Antes disso, haverá também uma etapa de nivelamento para os candidatos que desejam iniciar os cursos em turmas acima do nível básico do idioma (A1). Os testes vão acontecer de 21 a 31 de janeiro. As aulas estão previstas para iniciar no dia 9 de fevereiro.
Serviço
- Inscrições: 14 a 31/01/2026, pelo site https://programas.sescrio.org.br
- Teste de nivelamento: 21/01 a 31/01/2026
- Resultado: 05/02/2026
- Início das aulas: 09/02/2026
