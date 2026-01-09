O Trabalha Rio, serviço de cadastramento de currículos no banco de oportunidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), percorrerá quatro bairros na próxima semana. A ação começa na terça-feira (13), o atendimento será realizado no Parque Pavuna, na Rua Marechal Guilherme, 9, na Pavuna. Já na quarta-feira (14), a equipe estará na Cozinha Comunitária Carioca Vila Iêda, na Rua Moreno Brandão, 42, em Campo Grande.
Na sexta-feira (16), o cadastramento de currículos acontece em dois locais: no Parque Madureira, portão 5, na Rua Caburi, s/nº, em Turiaçu; e na Cozinha Comunitária Carioca Vila Kennedy, na Travessa Orizaba, 43, em Vila Kennedy.
A equipe do programa encerrará os atendimentos na Quadra da Comunidade do 48, na Rua Felicidade, 120, em Bangu, no sábado (17).
"O Trabalha Rio tem por objetivo facilitar a vida daqueles que procuram emprego, na medida em que oferece seus serviços em diversos bairros, evitando deslocamentos dos pretendentes às vagas de trabalho, poupando tempo e recursos dos interessados", disse o Secretário Municipal de Trabalho e Renda da Prefeitura do Rio, Manoel Vieira.
Os interessados em realizar cadastro no banco de oportunidades da SMTE devem comparecer aos locais de atendimento portando documento de identidade, CPF, carteira de trabalho, PIS e currículo. Aqueles que estiverem impossibilitados de comparecer aos pontos de atendimento, poderão se cadastrar on-line, através do link: https://bit.ly/Cadastro_Currículo_SMTE.
Os serviços prestados pela unidade itinerante do Trabalha Rio também estão disponíveis nos sete postos da Central do Trabalhador, localizados nos endereços a seguir: Centro (CIAD – Centro Integrado de Atenção às Pessoas com Deficiência – Av. Presidente Vargas, 1.997); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte e Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador(Estrada do Dendê, 2.080; Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58); e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.
