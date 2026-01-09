Programa realiza encaminhamento de profissionais para vagas de emprego - Divulgação

Publicado 09/01/2026 12:18

O Trabalha Rio, serviço de cadastramento de currículos no banco de oportunidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), percorrerá quatro bairros na próxima semana. A ação começa na terça-feira (13), o atendimento será realizado no Parque Pavuna, na Rua Marechal Guilherme, 9, na Pavuna. Já na quarta-feira (14), a equipe estará na Cozinha Comunitária Carioca Vila Iêda, na Rua Moreno Brandão, 42, em Campo Grande.

Na sexta-feira (16), o cadastramento de currículos acontece em dois locais: no Parque Madureira, portão 5, na Rua Caburi, s/nº, em Turiaçu; e na Cozinha Comunitária Carioca Vila Kennedy, na Travessa Orizaba, 43, em Vila Kennedy.

A equipe do programa encerrará os atendimentos na Quadra da Comunidade do 48, na Rua Felicidade, 120, em Bangu, no sábado (17).

"O Trabalha Rio tem por objetivo facilitar a vida daqueles que procuram emprego, na medida em que oferece seus serviços em diversos bairros, evitando deslocamentos dos pretendentes às vagas de trabalho, poupando tempo e recursos dos interessados", disse o Secretário Municipal de Trabalho e Renda da Prefeitura do Rio, Manoel Vieira.