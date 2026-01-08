Oficinas serão oferecidas no campus Tijuca da UVA - UVA/Divulgação

Publicado 08/01/2026 15:44

A Universidade Veiga de Almeida (UVA) abriu inscrições para as oficinas gratuitas “Saúde 360º – Cuidar Vai Além”, que acontecem ao longo do período de férias acadêmicas, entre 13 de janeiro e 6 de fevereiro. A programação propõe uma imersão prática e multidisciplinar em temas atuais da área da saúde.

Promovido pelos cursos da área de saúde dos campi Tijuca e Cabo Frio, o projeto explora a relação entre corpo, mente, ciência e sociedade por meio de atividades online (síncronas) e presenciais, conduzidas por professores da UVA e profissionais convidados do setor.

Ao longo da programação, o público poderá participar de oficinas e minicursos sobre assuntos como gestão hospitalar, nutrição e saúde intestinal, sono, ansiedade e alimentação, eletroestimulação muscular, exercícios de alongamento, oncogenética, ventilação não invasiva, microagulhamento, intercorrências na estética, fisioterapia aplicada a diferentes contextos, além de inovação e tecnologia no esporte e na saúde. Também estão previstos debates sobre mercado de trabalho, formação profissional e os impactos da inteligência artificial na área da saúde.

As oficinas têm como objetivo ampliar o acesso ao conhecimento, promover capacitação, networking e serviço à comunidade, de forma totalmente gratuita e com emissão de certificado. As inscrições devem ser realizadas pelo link oficial do evento.

As atividades acontecem nos formatos presencial, on-line ou híbrido, com limite de vagas apenas para as ações realizadas nos campi. Além de contribuir para a formação acadêmica, a iniciativa também funciona como porta de entrada para interessados em graduação, segunda formação, pós-graduação, atualização profissional ou transição de carreira na área da saúde.