Empresa de serviços marítimos abre seleção para programa de estágio em Niterói - Reprodução Instagram

Publicado 07/01/2026 17:59

A Camorim Serviços Marítimos abriu inscrições para o programa de estágio “Navegantes do Futuro”, voltado a estudantes universitários de diferentes áreas. Ao todo, são oferecidas quatro vagas para atuação no estaleiro da empresa, em Niterói, na Região Metropolitana Leste Fluminense.

As oportunidades são destinadas às áreas Fiscal e Tesouraria, para estudantes de Ciências Contábeis ou Economia, e à área de Manutenção, voltada a alunos de Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e cursos afins. Os candidatos devem ter disponibilidade para uma carga horária de 30 horas semanais.

Os estagiários selecionados receberão bolsa-auxílio, gratificação anual, vale-transporte, refeição no local, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida e acesso a programas de bem-estar, como ginástica laboral e apoio clínico, psicológico e social oferecido internamente pela empresa.

O programa tem duração de um ano e inclui encontros mensais e uma trilha de desenvolvimento com treinamentos nas áreas de inovação digital, liderança e operação. Entre os temas abordados estão cibersegurança, uso de inteligência artificial no ambiente de trabalho, comunicação, inteligência emocional, networking e finanças pessoais.

Ao final do primeiro semestre, os estagiários passam por uma avaliação e, no segundo semestre, desenvolvem um projeto prático que relaciona os conteúdos acadêmicos à experiência profissional. Segundo a empresa, em 2025, 30% dos participantes do programa foram efetivados.

Os interessados devem enviar currículo para o e-mail trabalheconosco@camorim.com.br, informando no assunto o nome da vaga desejada.