Rede varejista oferece oportunidades em diferentes áreas, com benefícios e chances de crescimentoDivulgação/ Mundial

Publicado 07/01/2026 10:39

Rio - O Supermercados Mundial está com 40 vagas abertas para atuação em unidades do Rio de Janeiro e de Niterói. As oportunidades são para os cargos de peixeiro, fiscal de prevenção, empacotador e repositor.

Os cargos envolvem atividades essenciais para o dia a dia das lojas, como atendimento ao cliente, organização e reposição de mercadorias, apoio à operação e segurança patrimonial. Para algumas posições, é necessário ensino fundamental completo.



Os interessados devem enviar o currículo atualizado com o nome da vaga no assunto para: curriculorh@supermercadosmundial.com.br

A remuneração parte de R$ 1.800,00, e os colaboradores contam com benefícios como plano de saúde e odontológico, vale-transporte, alimentação no local, seguro de vida, plano funeral e premiação por assiduidade.