Rede varejista oferece oportunidades em diferentes áreas, com benefícios e chances de crescimentoDivulgação/ Mundial
E-mail: curriculorh@supermercadosmundial.com.br
Empresa de serviços marítimos abre seleção para programa de estágio
Iniciativa oferece quatro vagas para universitários das áreas de contabilidade, economia e engenharia
Iguá Rio abre processo seletivo com 17 vagas no Rio de Janeiro e em Miguel Pereira
Oportunidades são para diferentes níveis de formação, incluindo vagas afirmativas para pessoas com deficiência (PCD) e Jovem Aprendiz
Rede de salões de beleza abre 30 vagas no Rio
As oportunidades são para manicures, cabelereiros e recepcionista em diferentes unidades da rede
Governo federal abre seleção com bolsas para formação de agentes populares de saúde
Edital vai selecionar movimentos sociais para criar 450 turmas em 17 unidades da Federação
Rede Casa recebe até sexta-feira inscrições em processo seletivo para acadêmicos bolsistas
Programa terá início em março
Rede de supermercados abre 40 vagas de emprego em Niterói e no Rio
Oportunidades são para peixeiro, fiscal de prevenção, empacotador e repositor
