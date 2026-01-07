O Centro de Estudos da Rede Casa está com inscrições abertas no Processo Seletivo para Acadêmicos Bolsistas 2026, destinado a estudantes de Medicina interessados em estágio nas áreas de Terapia Intensiva, Emergência e Clínica Médica. São oferecidas 30 vagas nos dez hospitais da rede no Rio de Janeiro e o programa terá início em março.
As inscrições serão recebidas até o meio-dia de sexta-feira, 9 elegíveis a candidatos que estejam cursando do 9º ao 12º período do curso de graduação em Medicina no primeiro semestre de 2026. O processo seletivo será composto por prova teórica com 50 questões objetivas, prevista para o dia 30 de janeiro. O estágio terá duração de 12 meses e ao final do período os participantes receberão o certificado de estágio extracurricular.
Fazem parte da Rede Casa as seguintes unidades: Hospital Casa Premium, Hospital Casa Evangélico, Hospital Casa Menssana, Hospital Casa São Bernardo, Hospital Casa de Portugal, Hospital Casa Rio Botafogo, Hospital Casa Rio Laranjeiras, Oftalmocasa, Hospital Casa Santa Cruz e Hospital Casa Ilha do Governador. Informações sobre inscrições estão no edital do concurso disponível no seguinte endereço: http://centrodeestudos.redehospitalcasa.com.br/editais-e-concursos/
