Vagas se destinam a estudantes interessados em estágio nas áreas de Terapia Intensiva, Emergência e Clínica MédicaFreepik

Publicado 07/01/2026 14:31

O Centro de Estudos da Rede Casa está com inscrições abertas no Processo Seletivo para Acadêmicos Bolsistas 2026, destinado a estudantes de Medicina interessados em estágio nas áreas de Terapia Intensiva, Emergência e Clínica Médica. São oferecidas 30 vagas nos dez hospitais da rede no Rio de Janeiro e o programa terá início em março.