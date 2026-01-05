As vagas do concurso estão distribuídas em 96 especialidades médicasMarcelo Camargo/Agência Brasil
O edital está publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira.
Vagas
- cirurgia geral;
- 24 horas semanais: R$ 11.464,35;
Pessoas com inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde poderão solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição até quarta-feira, 7.
O candidato inscrito no CadÚnico deverá preencher o requerimento de isenção do pagamento de inscrição no endereço eletrônico da Fundação Getulio Vargas. Já o candidato doador de medula óssea deverá enviar eletronicamente o documento de identidade e o documento expedido pela unidade coletora que comprove ser doador de medula óssea cadastrado nos hemocentros estaduais.
Cotas
- 25% para candidatos negros (pretos e pardos);
Provas
Também contarão para classificação a prova de títulos e experiência profissional do candidato. Essa etapa avalia a formação acadêmica (doutorado, mestrado, especialização) e o tempo de serviço na área.
Convocação
Os candidatos aprovados e classificados serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com contrato experimental de 90 dias. O prazo de validade deste concurso público é de um ano, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.
Hospitais participantes
Macrorregião 1 (Norte)
Hospital Universitário Getúlio Vargas da Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM);
Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá, Macapá (AP);
Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, São Luiz (MA);
Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Pará, Belém (PA);
Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí, Teresina (PI);
Hospital Universitário da Universidade Federal de Roraima, Boa Vista (RR).
Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza (CE);
Hospital Universitário Júlio Bandeira da Universidade Federal de Campina Grande, Cajazeiras (PB);
Hospital Universitário Alcides Carneiro da Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande (PB);
Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa (PB);
Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal (RN);
Maternidade Escola Januário Cicco da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal (RN);
Hospital Universitário Ana Bezerra da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Santa Cruz (RN).
Hospital Universitário Professor Alberto Antunes da Universidade Federal de Alagoas, Maceió (AL);
Maternidade Climério de Oliveira da Universidade Federal da Bahia, Salvador (BA);
Hospital Universitário Professor Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia, Salvador (BA);
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, Recife (PE);
Hospital de Ensino Dr. Washington Antônio de Barros da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina (PE);
Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe, Aracaju (SE);
Hospital Universitário de Lagarto da Universidade Federal de Sergipe, Lagarto (SE).
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (sede), Brasília
Hospital Universitário de Brasília da Universidade de Brasília, Brasília
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, Goiânia;
Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados (MS);
Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande;
Hospital Universitário Júlio Müller da Universidade Federal do Mato Grosso, Cuiabá;
Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Norte do Tocantins, Araguaína (TO).
Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória;
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte;
Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora (MG);
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba (MG)
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia (MG);
Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense, Niterói (RJ);
Hospital Universitário dos Servidores do Estado da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Huse-Unirio), Rio de Janeiro;
Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro;
Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos, São Carlos (SP).
Complexo Hospitalar de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, Curitiba;
Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, Pelotas (RS);
Hospital Universitário Doutor Miguel Riet Corrêa Junior da Universidade Federal de Rio Grande, Rio Grande (RS);
Hospital Universitário de Santa Maria da Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria (RS);
Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis (SC).
