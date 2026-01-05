As vagas do concurso estão distribuídas em 96 especialidades médicas - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 05/01/2026 19:25





O



Vagas A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) abriu nesta segunda-feira, 5, o período de inscrições para o concurso público para a área médica que se estende até as 23h59 de 30 de janeiro. Os interessados devem se inscrever no site da Fundação Getulio Vargas (FGV) , a banca examinadora contratada para fazer o certame. edital está publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira.

O certame selecionará 152 profissionais para trabalhar em hospitais universitários federais administrados pela estatal e ainda formará o cadastro de reserva. As vagas estão distribuídas em 96 especialidades:



- cirurgia geral;

- ginecologia e obstetrícia;

- pediatria;

- anestesiologia;

- cardiologia;

- clínica médica;

- oncologia, além de outras definidas conforme a necessidade de cada hospital.

Os salários iniciais variam conforme a jornada de trabalho:



- 24 horas semanais: R$ 11.464,35;

- 40 horas semanais: R$ 19.107,31.

O valor da taxa de inscrição é de R$180, que deverá ser paga até 2 de fevereiro.



Pessoas com inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde poderão solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição até quarta-feira, 7.



O candidato inscrito no CadÚnico deverá preencher o requerimento de isenção do pagamento de inscrição no endereço eletrônico da Fundação Getulio Vargas. Já o candidato doador de medula óssea deverá enviar eletronicamente o documento de identidade e o documento expedido pela unidade coletora que comprove ser doador de medula óssea cadastrado nos hemocentros estaduais.



Cotas

Em relação a reserva de vagas, o edital aumenta em 5% na cota para pessoas pretas e pardas. Desta forma, o quadro de vagas ofertadas terá as seguintes reservas:



- 25% para candidatos negros (pretos e pardos);

- 10% para pessoas com deficiência (PcD);

- 3% para candidatos indígenas;

- 2% para candidatos quilombolas.

Os candidatos que concorrem às vagas reservadas às pessoas com deficiência serão submetidos ao procedimento de análise documental para caracterização da deficiência. E os candidatos negros, indígenas e quilombolas serão submetidos ao procedimento de verificação documental complementar à autodeclaração.



Provas

As provas objetivas serão aplicadas, simultaneamente, em 42 municípios de todas as 27 capitais das unidades da federação, em 29 de março. A etapa é eliminatória e classificatória. Conforme o edital, as provas objetivas terão 60 questões de múltipla escolha. O resultado definitivo da prova objetiva será divulgado em 11 de maio.



Também contarão para classificação a prova de títulos e experiência profissional do candidato. Essa etapa avalia a formação acadêmica (doutorado, mestrado, especialização) e o tempo de serviço na área.



Convocação

Somente serão convocados os aprovados no concurso após esgotado o cadastro de reserva dos cargos nos concursos anteriores vigentes. O concurso público vigente, homologado em junho de 2025, convocou mais de 1.240 profissionais médicos.



Os candidatos aprovados e classificados serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com contrato experimental de 90 dias. O prazo de validade deste concurso público é de um ano, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.



Hospitais participantes

A Ebserh agrupou os hospitais participantes do concurso por macrorregião:



Macrorregião 1 (Norte)



Hospital Universitário Getúlio Vargas da Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM);

Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá, Macapá (AP);

Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, São Luiz (MA);

Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Pará, Belém (PA);

Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí, Teresina (PI);

Hospital Universitário da Universidade Federal de Roraima, Boa Vista (RR).



Macrorregião 2 (Nordeste I)



Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza (CE);

Hospital Universitário Júlio Bandeira da Universidade Federal de Campina Grande, Cajazeiras (PB);

Hospital Universitário Alcides Carneiro da Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande (PB);

Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa (PB);

Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal (RN);

Maternidade Escola Januário Cicco da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal (RN);

Hospital Universitário Ana Bezerra da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Santa Cruz (RN).



Macrorregião 3 (Nordeste II)



Hospital Universitário Professor Alberto Antunes da Universidade Federal de Alagoas, Maceió (AL);

Maternidade Climério de Oliveira da Universidade Federal da Bahia, Salvador (BA);

Hospital Universitário Professor Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia, Salvador (BA);

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, Recife (PE);

Hospital de Ensino Dr. Washington Antônio de Barros da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina (PE);

Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe, Aracaju (SE);

Hospital Universitário de Lagarto da Universidade Federal de Sergipe, Lagarto (SE).



Macrorregião 4 (Centro-Oeste)



Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (sede), Brasília

Hospital Universitário de Brasília da Universidade de Brasília, Brasília

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, Goiânia;

Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados (MS);

Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande;

Hospital Universitário Júlio Müller da Universidade Federal do Mato Grosso, Cuiabá;

Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Norte do Tocantins, Araguaína (TO).



Macrorregião 5 (Sudeste)



Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória;

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte;

Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora (MG);

Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba (MG)

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia (MG);

Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense, Niterói (RJ);

Hospital Universitário dos Servidores do Estado da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Huse-Unirio), Rio de Janeiro;

Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro;

Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos, São Carlos (SP).



Macrorregião 6 (Sul)



Complexo Hospitalar de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, Curitiba;

Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, Pelotas (RS);

Hospital Universitário Doutor Miguel Riet Corrêa Junior da Universidade Federal de Rio Grande, Rio Grande (RS);

Hospital Universitário de Santa Maria da Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria (RS);

Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis (SC).

Saiba mais

Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com a Fundação Getúlio Vargas por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato, pelo telefone (0800-2834628) ou e-mail concursoebserh26@fgv.br , de segunda a sexta-feira úteis, das 9h às 17h (horário de Brasília).

