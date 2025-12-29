Para quem está em busca da primeira oportunidade de emprego e ainda não tem experiência, também há oportunidades - Divulgação

Publicado 29/12/2025 12:05 | Atualizado 29/12/2025 12:20

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) divulga, esta semana, 1.285 vagas de emprego, das quais 146 são destinadas às pessoas com deficiência.

Para quem está em busca da primeira oportunidade de emprego e ainda não tem experiência, existem 134 vagas para operador de loja, 48 postos de operador de teleatendimento e 30 vagas para fiscal de prevenção de perdas, entre outras oportunidades. Também estão sendo oferecidos estágios em várias áreas, como marketing, letras (port./ing.), engenharia, comunicação, administração e direito.

Já para as pessoas com deficiência, os destaques são 62 vagas para atendente de loja, 14 para mecânico de refrigeração e 10 para quem pretende trabalhar como atendente de lanchonete.

Os interessados devem cadastrar o currículo online, pelo link . Quem não tiver como acessar a internet, pode se inscrever de modo presencial, cadastrando nas unidades móveis, que itineram pelos bairros da cidade, ou em uma das sete Centrais do Trabalhador, localizadas nos endereços abaixo e, em funcionamento, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h:

- Centro (CIAD – Centro Integrado de Atenção às Pessoas com Deficiência, na Av. Presidente Vargas, 1.997)

- Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº)

- Engenho Novo (Rua Vinte e Quatro de Maio, 931)

- Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080)

- Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268)

- Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58)

- Tijuca (Rua Camaragibe, 25)