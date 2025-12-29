Para quem está em busca da primeira oportunidade de emprego e ainda não tem experiência, também há oportunidadesDivulgação
Virada para 2026 tem 1.285 vagas de emprego disponíveis no Rio
Oportunidades abrangem pessoas com deficiência
Empresa aérea abre processo seletivo para comandantes e copilotos
Contratados receberão bônus que varia entre R$ 80 mil e R$ 160 mil
Empresa de segurança oferece 46 vagas para equipe de vendas no estado do Rio
Oportunidades são para profissionais de diferentes perfis
Rede de farmácias oferece vagas para pessoas com deficiência no Rio
Oportunidades são para diferentes cargos
Firjan Senai Sesi abre 280 vagas gratuitas em três projetos de qualificação profissional no Rio
Oportunidades são voltados para pessoas em vulnerabilidade social
Rio começa a semana com mais de 3 mil vagas de empregos e estágios
Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil
