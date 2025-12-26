Não é necessária experiênciaDivulgação

A Verisure, referência em serviços de segurança, está com 46 vagas abertas para o cargo de vendedor externo no estado do Rio de Janeiro. Os interessados devem se candidatar pela internet.
As oportunidades são para profissionais de diferentes perfis. Os novos colaboradores atuarão diretamente na prospecção e no atendimento ao cliente. Não é necessária experiência.

Vagas

- Rio de Janeiro (Rio Centro): 31 
- Niterói: 9
- Petrópolis: 3 
- Região dos Lagos: 3