Programa Autonomia e Renda Petrobras está com oportunidades para Macaé e São GonçaloDivulgação/ Hélio Melo / Firjan
Além da formação profissional, o Programa Autonomia e Renda Petrobras conta com uma carga horária voltada para oficinas de Desenvolvimento Humano (DH), uma metodologia da Firjan SESI, que tem como finalidade fortalecer as competências sociais nos participantes, elevando seu potencial de empregabilidade.
Na Firjan Senai Macaé, há oportunidades para o curso de Sinaleiro Amarrador. Em São Gonçalo, ainda há vagas para o curso de Montador de Andaime, Formas e Escoramento.
Alexandre dos Reis, diretor executivo da Firjan Senai Sesi, aponta a relevância do Autonomia e Renda para a profissionalização de pessoas, de diferentes faixas etárias, que, muitas vezes, estão sem perspectiva no mercado de trabalho.
Além da formação técnica, os alunos participaram de oficinas de desenvolvimento humano, uma metodologia da Firjan Senai que visa trabalhar e desenvolver as competências socioemocionais dos participantes. Os alunos ainda participarão da Jornada Empreendedora e Mentorias, liderados pelo Sebrae Rio e que vão ajudar os empreendedores a tirar suas ideias do papel e colocá-las em prática.
Segundo Sergio Malta, diretor de Desenvolvimento do Sebrae Rio, a iniciativa segue como prioridade para os próximos anos.
Projeto tem vagas para mulheres
Já a Iconic, em parceria com a Firjan Senai Senai, anuncia o lançamento do Projeto Elas Transformam, iniciativa voltada à qualificação profissional, inclusão feminina na indústria e desenvolvimento humano. O programa vai formar 20 mulheres como Operadoras de Processos Petroquímicos, ampliando oportunidades de inserção no mercado industrial e fortalecendo a diversidade no setor.
O projeto é destinado a mulheres com mais de 18 anos, moradoras da Baixada Fluminense e da cidade do Rio de Janeiro, e será realizado de forma presencial, com 320 horas de carga horária, na Firjan Senai Duque de Caxias. A formação é composta por 260 horas de capacitação técnica no curso de Operadora de Processos Petroquímicos e 60 horas de Acompanhamento para o Desenvolvimento Humano, realizada pela Firjan Senai e voltadas ao fortalecimento de competências socioemocionais e à preparação para o mundo do trabalho.
"Investir na formação técnica e no desenvolvimento humano de mulheres é uma forma concreta de ampliar a diversidade na indústria, gerar oportunidades e preparar profissionais alinhadas às demandas tecnológicas do setor", apontou Bianca Cerbino, gerente executiva de Pessoas da Iconic.
As inscrições estarão abertas de 23 de dezembro de 2025 até 23 de janeiro de 2026, por meio de formulário eletrônico disponível no site da Firjan, conforme edital do projeto. A seleção prioriza mulheres em situação de vulnerabilidade social, reforçando o compromisso das instituições com a promoção da equidade e da empregabilidade.
Todos os editais podem ser acessados na página de Responsabilidade Social da Firjan: https://bit.ly/4sa6EVF.
