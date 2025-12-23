Programa Autonomia e Renda Petrobras está com oportunidades para Macaé e São Gonçalo - Divulgação/ Hélio Melo / Firjan

Programa Autonomia e Renda Petrobras está com oportunidades para Macaé e São GonçaloDivulgação/ Hélio Melo / Firjan

Publicado 23/12/2025 11:02

O Programa Autonomia e Renda Petrobras, realizado em parceria com a Firjan Senai e o Senai e o Sesi de outros cinco estados brasileiros há pouco mais de um ano, prorrogou, até 29 de dezembro, as inscrições para 60 gratuitas em cursos de qualificação profissional, que atendem a demandas do setor de Óleo e Gás no Rio de Janeiro.

O objetivo do programa é qualificar profissionalmente e ampliar oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Mulheres, pessoas trans, indígenas, quilombolas, pretos e pardos, migrantes e refugiados e PCDs também são públicos prioritários do programa, que prevê a concessão de bolsas-auxílio de R$ 660 mensais. Mulheres com filhos de até 11 anos de idade completos recebem bolsa com valor de R$ 858.



Além da formação profissional, o Programa Autonomia e Renda Petrobras conta com uma carga horária voltada para oficinas de Desenvolvimento Humano (DH), uma metodologia da Firjan SESI, que tem como finalidade fortalecer as competências sociais nos participantes, elevando seu potencial de empregabilidade.



Na Firjan Senai Macaé, há oportunidades para o curso de Sinaleiro Amarrador. Em São Gonçalo, ainda há vagas para o curso de Montador de Andaime, Formas e Escoramento.

"São novas oportunidades para quem precisa se qualificar e quer mudar de carreira ou ingressar no mercado de trabalho. Esse retorno para a sociedade e para a indústria como um todo é o grande motivador do Programa Autonomia e Renda Petrobras", disse a gerente de Projetos Sociais da Petrobras, Marcela Levigard.



Alexandre dos Reis, diretor executivo da Firjan Senai Sesi, aponta a relevância do Autonomia e Renda para a profissionalização de pessoas, de diferentes faixas etárias, que, muitas vezes, estão sem perspectiva no mercado de trabalho.

"Após um ano de parceria com a Petrobras, percebemos a relevância deste programa com a oferta de cursos técnicos e de qualificação profissional, que são mais curtos e que atendem, muitas vezes, os próprios trabalhadores da Indústria que buscam se aperfeiçoar", disse.

Vagas em cursos para quem deseja empreender

Firjan Senai Sesi e o Sebrae Rio estão, até 26 de dezembro, com inscrições abertas para 200 vagas gratuitas em oito cursos de qualificação profissional.

Os cursos serão oferecidos em unidades da Firjan Senai localizadas na região metropolitana: Duque de Caxias e nos bairros de Jacarepaguá, Laranjeiras e Tijuca.



Além da formação técnica, os alunos participaram de oficinas de desenvolvimento humano, uma metodologia da Firjan Senai que visa trabalhar e desenvolver as competências socioemocionais dos participantes. Os alunos ainda participarão da Jornada Empreendedora e Mentorias, liderados pelo Sebrae Rio e que vão ajudar os empreendedores a tirar suas ideias do papel e colocá-las em prática.



Segundo Sergio Malta, diretor de Desenvolvimento do Sebrae Rio, a iniciativa segue como prioridade para os próximos anos.

"Com a abertura de novas turmas em 2026, o Sebrae Rio reafirma seu compromisso de transformar territórios por meio de uma estratégia integrada com a Firjan Senai Sesi, conectando qualificação técnica às competências empreendedoras. Nosso objetivo é formar profissionais alinhados às demandas do mercado, preparados para inovar, gerar valor e fortalecer as cadeias produtivas locais", afirmou.