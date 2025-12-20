TCU lança concurso no TikTok com prêmio de até R$ 10 mil para universitários - Divulgação

Publicado 20/12/2025 21:18

Rio - O Tribunal de Contas da União lançou um concurso no TikTok para incentivar estudantes universitários a produzirem vídeos criativos sobre participação cidadã e fiscalização do poder público. Batizada de “Desafio TCU – Controle Social no TikTok”, a iniciativa vai premiar os melhores conteúdos com valores que chegam a R$ 10 mil.

A proposta é aproximar o público jovem do conceito de controle social, mostrando, na prática, como qualquer cidadão pode acompanhar, fiscalizar e cobrar políticas públicas e serviços de qualidade no dia a dia. Os vídeos devem ser publicados diretamente no TikTok e podem seguir diferentes formatos, como ficção, documentário, dublagem, dança ou trends da plataforma.

Podem participar jovens a partir de 18 anos, que morem no Brasil e estejam regularmente matriculados em cursos de graduação. Também são aceitas inscrições em grupo, desde que todos os integrantes sejam maiores de idade e pelo menos um deles seja universitário.

Os vídeos precisam ter entre 30 segundos e 1 minuto e 30 segundos, ser inéditos, criativos e permanecer publicados até o fim do concurso. O uso de Inteligência Artificial é permitido apenas como apoio na edição — conteúdos totalmente produzidos por IA estão proibidos. Também não serão aceitas postagens ofensivas, com discurso discriminatório, conteúdo político-partidário, violação de direitos autorais ou feitas em perfis falsos.

Após a seleção, os vídeos finalistas serão publicados no perfil oficial do TCU no TikTok. Os vencedores serão definidos por votação popular, levando em conta curtidas, comentários e salvamentos, conforme regras previstas no edital.

Premiação

1º lugar: R$ 10 mil, troféu, visita exclusiva ao TCU e certificado

2º lugar: R$ 5 mil, troféu, visita exclusiva ao TCU e certificado

3º lugar: R$ 2,5 mil, troféu, visita exclusiva ao TCU e certificado

Os demais finalistas receberão certificado de participação e destaque nos canais oficiais do órgão. A visita ao TCU terá despesas custeadas apenas para um representante do vídeo vencedor.

Cronograma

Inscrições: 24 de novembro de 2025 a 18 de janeiro de 2026

Seleção dos finalistas: 19 de janeiro a 5 de fevereiro de 2026

Divulgação dos finalistas: 6 de fevereiro de 2026

Votação popular: 7 de fevereiro até 12h de 23 de fevereiro de 2026

Divulgação dos vencedores: 27 de fevereiro de 2026

Premiação: 1º semestre de 2026

As datas podem sofrer alterações.