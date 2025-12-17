Funcionalismo estadual receberá a segunda parcela do 13º salário na sexta-feira - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 17/12/2025 19:50

O governo do Estado depositará nesta sexta-feira, 19, a segunda parcela do 13° salário aos mais de 450 mil servidores ativos, inativos e pensionistas. Ao todo, a folha tem valor aproximado de pouco mais de R$ 1 bilhão.

A primeira parcela do13° salário foi depositada de forma antecipada, no dia 30 de junho. Diferentemente do valor pago no primeiro semestre, a segunda parcela vem com os descontos previstos em lei, como Imposto de Renda e contribuição previdenciária.