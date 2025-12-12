Atendimento das equipe do Trabalha Rio ocorre sempre das 10h às 14h - Roberto Moreyra/SMTE

Publicado 12/12/2025 21:53

O programa Trabalha Rio, da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), estará presente em três bairros da cidade, na segunda, 15, terça, 16 e quinta-feira, 18, sempre das 10h às 14h. Na ocasião, serão oferecidos inúmeros serviços para que o acesso às vagas disponibilizadas na rede de empregabilidade municipal seja facilitado.

A ação itinerante começa na segunda-feira, com o atendimento ao bairro de Jacarepaguá, quando a van da SMTE estará localizada na Associação Amunicon, Praça da Bíblia, 02, Cidade de Deus. Na terça-feira, o cadastramento de currículos será realizado no Piscinão de Ramos, na Rua Ari Leão, 33, na Maré, no bairro de Ramos. Encerrando a itinerância da semana, na quinta-feira, será a vez dos moradores de Campo Grande serem atendidos pela unidade móvel, na Igreja Cristã do Magarça, situada na Rua Diva, 8.

Para se cadastrar no banco de oportunidades da SMTE, as pessoas devem comparecer aos locais de atendimento levando documento de identidade, CPF, carteira de trabalho, PIS e currículo. Quem não puder comparecer aos locais onde estarão localizadas as equipes da ação itinerante, poderá optar por se inscrever pela internet, pelo link https://bit.ly/Cadastro_Currículo_SMTE

Aqueles que não tiverem acesso à internet também poderão se cadastrar, comparecendo a um dos sete postos da Central do Trabalhador listados a seguir: Centro, na Avenida Presidente Vargas, 1.997; Campo Grande, na Rua Coxilha, s/nº; Engenho Novo, na Rua Vinte e Quatro de Maio, 931; Ilha do Governador, na Estrada do Dendê, 2.080; Jacarepaguá, na Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268; Santa Cruz, na Rua Lopes de Moura, 58; e Tijuca, na Rua Camaragibe, 25. As unidades estão em funcionamento sempre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.