A Iguá Rio, concessionária responsável pelos serviços de saneamento em 19 bairros da Zona Sudoeste do Rio e nos municípios de Miguel Pereira e Paty do Alferes, está com processo seletivo aberto para 16 vagas de emprego. As oportunidades abrangem áreas técnicas, operacionais e de engenharia, com cargos efetivos e vagas afirmativas voltadas à inclusão de pessoas com deficiência (PCD). Há também posição para banco de talentos, destinada a futuras oportunidades.

A empresa oferece salário compatível com o mercado e benefícios como plano de saúde e odontológico extensivos aos dependentes, vale-alimentação, seguro de vida e acesso à rede de descontos.

As inscrições devem ser feitas pela plataforma Gupy. As vagas disponíveis para o Rio de Janeiro são: 

- Advogado(a) Regulatório Sênior;
- Analista de Engenharia Sênior (Projetos);
- Analista Técnico Operacional Jr;
- Auxiliar de Eletromecânica;
- Auxiliar de Eletromecânica (Afirmativa PCD);
- Auxiliar de Operação – Água;
- Auxiliar de Operação – Água (Afirmativa PCD);
- Encanador(a) de Redes – Água I;
- Engenheiro(a) de Capex – Obra;
- Engenheiro(a) de Capex – Projeto;
- Fiscal de Obras;
- Operador(a) de Sistema de Tratamento de Esgoto I;
- Supervisor(a) de Automação;
- Supervisor(a) Operacional;
- Banco de Talentos – Rio de Janeiro

Vaga em Miguel Pereira:

- Agente de Atendimento Interno.