Inscrições para as vagas oferecidas pela Iguá devem ser feitas pela internetRafael Campos/Governo do Rio de Janeiro

Publicado 12/12/2025 14:27





A empresa oferece salário compatível com o mercado e benefícios como plano de saúde e odontológico extensivos aos dependentes, vale-alimentação, seguro de vida e acesso à rede de descontos.



- Advogado(a) Regulatório Sênior; A Iguá Rio, concessionária responsável pelos serviços de saneamento em 19 bairros da Zona Sudoeste do Rio e nos municípios de Miguel Pereira e Paty do Alferes, está com processo seletivo aberto para 16 vagas de emprego. As oportunidades abrangem áreas técnicas, operacionais e de engenharia, com cargos efetivos e vagas afirmativas voltadas à inclusão de pessoas com deficiência (PCD). Há também posição para banco de talentos, destinada a futuras oportunidades.A empresa oferece salário compatível com o mercado e benefícios como plano de saúde e odontológico extensivos aos dependentes, vale-alimentação, seguro de vida e acesso à rede de descontos.As inscrições devem ser feitas pela plataforma Gupy . As vagas disponíveis para o Rio de Janeiro são:- Advogado(a) Regulatório Sênior;

- Analista de Engenharia Sênior (Projetos);

- Analista Técnico Operacional Jr;

- Auxiliar de Eletromecânica;

- Auxiliar de Eletromecânica (Afirmativa PCD);

- Auxiliar de Operação – Água;

- Auxiliar de Operação – Água (Afirmativa PCD);

- Encanador(a) de Redes – Água I;

- Engenheiro(a) de Capex – Obra;

- Engenheiro(a) de Capex – Projeto;

- Fiscal de Obras;

- Operador(a) de Sistema de Tratamento de Esgoto I;

- Supervisor(a) de Automação;

- Supervisor(a) Operacional;

- Banco de Talentos – Rio de Janeiro



Vaga em Miguel Pereira:



- Agente de Atendimento Interno.

