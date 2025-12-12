Programa visa qualificar profissionalmente e ampliar oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade - Divulgação

Programa visa qualificar profissionalmente e ampliar oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidadeDivulgação

Publicado 12/12/2025 08:37

Rio - O Programa Autonomia e Renda Petrobras, realizado em parceria com a Firjan Senai Sesi, está com inscrições abertas até a próxima sexta-feira (19). A iniciativa oferece 480 vagas gratuitas em cursos técnicos que atendem a demandas do setor de Óleo e Gás no estado do Rio de Janeiro. O objetivo do programa é qualificar profissionalmente e ampliar oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Os interessados podem acessar o edital completo pela internet

Na capital, serão oferecidas 40 vagas distribuídas pelas unidades da Tijuca (Pedreiro Refratarista) e Vila Isabel (Caldeireiro). Em Duque de Caxias, serão oferecidas 140 vagas (Auxiliar de Manutenção Predial, Caldeireiro e Montador de Andaime, Formas e Escoramento).

Em São Gonçalo, são 100 vagas, em cursos de Mecânico de Máquinas Industriais, Caldeireiro e Montador de Andaime, Formas e Escoramento. E, em Campos dos Goytacazes e Macaé, são 140 vagas em cursos de Montador de Andaime, Formas e Escoramento, Pintor Industrial, Caldeireiro e Sinaleiro Amarrador.

Além da formação profissional, a iniciativa conta com uma carga horária voltada para oficinas de Desenvolvimento Humano (DH), uma metodologia da Firjan Sesi, que tem como finalidade fortalecer as competências sociais nos participantes, elevando seu potencial de empregabilidade.

"Após um ano de parceria com a Petrobras, percebemos a relevância deste programa com a oferta de cursos técnicos e de qualificação profissional, que são mais curtos e que atendem, muitas vezes, os próprios trabalhadores da Indústria que buscam se aperfeiçoar", apontou Alexandre dos Reis, diretor executivo da Firjan Sesi.

O programa prevê ainda a concessão de bolsas-auxílio de R$ 660 mensais aos participantes. Mulheres com filhos de até 11 anos de idade completos receberão bolsa com valor diferenciado de R$ 858. Vale ressaltar que o público prioritário do programa são pessoas em vulnerabilidade socioeconômica. Além das mulheres, pessoas trans, indígenas, quilombolas, pretos e pardos, migrantes e refugiados e PCDs.

"(...) São novas oportunidades para quem precisa se qualificar e quer mudar de carreira ou ingressar no mercado de trabalho. Esse retorno para a sociedade e para a indústria como um todo é o grande motivador do Programa Autonomia e Renda Petrobras", afirmou a gerente de Projetos Sociais da Petrobras, Marcela Levigard.