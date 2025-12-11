Aulas do pré-Vestibular Cecierj acontecerão em 55 municípios fluminenses - Foto: Divulgação

Aulas do pré-Vestibular Cecierj acontecerão em 55 municípios fluminensesFoto: Divulgação

Publicado 11/12/2025 21:12

O Pré-Vestibular Cecierj está com inscrições abertas para seu curso extensivo, com a oferta de 13.400 vagas em 82 polos no Estado. As inscrições são exclusivamente online e gratuitas e devem ser efetuadas até o dia 4 de março de 2026. Podem se matricular estudantes do último ano do Ensino Médio ou que já tenham concluído.



Do total de vagas oferecidas, 10.400 são na modalidade presencial e 3 mil são on-line. Coordenado pela Fundação Cecierj, vinculada da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, o curso preparatório está oferecendo oportunidade em 55 municípios.

“Sabemos o impacto que o ingresso no ensino superior tem na trajetória de uma pessoa. Por isso, investimos continuamente em iniciativas como o Pré-Vestibular Cecierj, que garantem igualdade de oportunidades e fortalecem a educação do nosso estado. Com professores qualificados e uma metodologia consolidada, o nosso compromisso é garantir que cada estudante tenha acesso a uma preparação de qualidade para disputar uma vaga na universidade”, destacou o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes.



No ato da inscrição, o candidato só poderá optar por uma das modalidades e se inscrever uma única vez em em uma das categorias de vagas definidas e para um único polo. O processo seletivo é composto por triagem da documentação enviada digitalmente pelo candidato e sorteio com base na Loteria Federal, considerando a reserva de vagas para candidatos com Cadastro Único.



Os candidatos que optarem pelo formato on-line do curso terão direito apenas à versão digital de todo o material didático, e toda a interação com tutores será realizada na plataforma virtual de aprendizagem do Pré-Vestibular Cecierj. O curso será oferecido gratuitamente de 21 de março a 5 de dezembro de 2026.



Poderão se inscrever candidatos que, em 2026, estiverem matriculados no último ano do Ensino Médio em instituições de ensino públicas ou particulares; candidatos que já tenham concluído o Ensino Médio; e candidatos matriculados no segundo e primeiro ano, sendo neste caso, a ocupação de vaga condicionada à existência de vaga ociosa.

