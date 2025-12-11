Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com o Ministério da Gestão por meio do e-mail cape.dgp@gestao.gov.br - Marcello Casal Jr

Publicado 11/12/2025 17:04 | Atualizado 11/12/2025 17:04





Posse digital

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou nesta quarta-feira (10) portarias nomeando 677 aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 1).As nomeações são para os cargos de analista técnico administrativo, administrador, arquiteto, arquivista, bibliotecário, contador, economista, engenheiro, estatístico, médico, psicólogo, técnico em assuntos educacionais e técnico em comunicação social.Os aprovados no CPNU 1 atuarão nos ministérios da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; da Cultura; da Justiça e Segurança Pública; do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços; do Planejamento e Orçamento; e dos Povos Indígenas.