Premiação Nacional Elas Litterae celebra mulheres de destaque em 2025Divulgação
Lançamento do livro 'O Poder da Sua História' integra evento que valoriza trajetórias femininas e inspira protagonismo nos negócios
Lançamento do livro 'O Poder da Sua História' integra evento que valoriza trajetórias femininas e inspira protagonismo nos negócios
Projeto propõe ganho mínimo de R$ 8,50 a motorista de app e retenção de até 30% pelas empresas
Pela proposta, jornada máxima de trabalho será de 12 horas por dia
Resultados da PND 2025 serão divulgados na sexta-feira
Retificação com a nova data foi publicada pelo Inep
Faculdade oferece formação tecnológica para mulheres em situação de vulnerabilidade no Rio
Iniciativa integra o Programa Ser Mulher e prevê bolsas de graduação definidas em parceria entre a FIAP e o Santuário Cristo Redentor
Feira de empregos oferece oportunidades para jovens de favelas do Rio
Iniciativa visa integrar até 1,2 mil pessoas ao mercado de trabalho
Empresa abre inscrições para programa de estágio
Fabricante de embalagens metálicas oferece oportunidades em sua unidade de Barra do Piraí
