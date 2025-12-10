Premiação Nacional Elas Litterae celebra mulheres de destaque em 2025 - Divulgação

Publicado 10/12/2025 18:47 | Atualizado 10/12/2025 18:48

O Rio de Janeiro será palco, no próximo sábado (13), às 17h, da primeira edição da Premiação Nacional Elas Litterae – Destaques do Ano, no Condomínio Island Personal Offices, na Barra da Tijuca. O evento, promovido pela Editora Elas Litterae em parceria com o projeto Alou Mulheres, reunirá autoras, comunicadoras, empreendedoras e líderes femininas de todo o país para celebrar trajetórias de impacto e relevância no cenário social e empresarial.

A premiação reconhece mulheres que se destacaram em 2025 pela força de suas trajetórias, contribuição cultural e social, além da capacidade de inspirar e fortalecer outras profissionais. O troféu oficial, com design exclusivo da Artes Gráfica MS, simboliza ascensão, potência e o poder da voz feminina.

Paralelamente, o evento marca o lançamento do livro “O Poder da Sua História”, que reúne relatos sobre superação, cura emocional e ressignificação de vivências. Com curadoria de Alice Loures, CEO da Editora Elas Litterae e da Alou News, a obra reforça inclusão, diversidade e a importância de compartilhar histórias que inspiram transformação.

Toda a receita obtida com a venda do livro será revertida para futuras iniciativas do Alou Mulheres, incluindo projetos de formação, incentivo à escrita e ações voltadas ao desenvolvimento de mulheres no país.