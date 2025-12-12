Candidatos podem se inscrever no processo seletivo pelo site da rede Werner Coiffeur - Divulgação

Publicado 12/12/2025 14:43

O Werner Coiffeur, rede de salões de beleza do Rio de Janeiro, está ampliando suas equipes e oferece 42 novas vagas para diversas unidades. As oportunidades estão distribuídas pela zonas Sul, Oeste e Norte do Rio, Niterói, Petrópolis, Nova Iguaçu e Região dos Lagos (Búzios e Cabo Frio).

As posições disponíveis contemplam diferentes áreas de atuação dentro dos salões, incluindo Recepção, Depiladora, Cabeleireiro, Assistente, Manicure, Esteticista, Copeiro(a), Massoterapeuta e Estoquista.