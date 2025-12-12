Cargo mais procurado no concurso da Caixa é o de Engenheiro Civil, com mais de 36,6 mil inscrições - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 12/12/2025 22:00

As inscrições para o concurso da Caixa voltado a carreiras de nível superior se encerraram, com mais de 78 mil candidatos concorrendo às 184 vagas imediatas, além das 552 oportunidades para cadastro de reserva.

Entre as vagas imediatas, são oferecidas 36 vagas para Arquiteto, 103 para Engenheiro Civil, 3 para Engenheiro de Segurança, 13 para Engenheiro Eletricista, 5 para Engenheiro Mecânico e 24 para Médico do Trabalho. Conforme determinação legal, 5% do total de vagas foi destinado aos candidatos pessoas com deficiência, 25% aos candidatos pessoas negras, 3% aos candidatos pessoas indígenas e 2% aos candidatos pessoas quilombolas.

O cargo mais procurado é o de Engenheiro Civil, que contou com mais de 36,6 mil inscrições. Para os demais cargos, foram confirmadas aproximadamente 25,7 mil inscrições para Arquiteto, 3,6 mil para Engenheiro de Segurança, 6,7 mil para Engenheiro Eletricista, 4,5 mil para Engenheiro Mecânico e 900 para Médico do Trabalho.

Em média, são 106 candidatos por vaga, levando em conta todas as oportunidades. Considerando apenas as vagas imediatas, a concorrência passa para 426 por vaga, número que reflete a competitividade do certame e a atratividade dos cargos oferecidos.

O macropolo que mais recebeu inscrições foi a Região Sudeste, com cerca de 31,9 mil candidatos. Houve também a procura de aproximadamente 21,5 mil candidatos para vagas na região Nordeste, 9,6 mil para o Centro-Oeste, 9,2 mil para a Sul e 6 mil para o Norte.

Carreiras e benefícios

Os cargos de Arquiteto e Engenheiro têm remuneração inicial mensal de R$ 16.495, com jornada diária de 8 horas, totalizando 40 horas semanais. Já no caso do Médico do Trabalho, a remuneração inicial é de R$ 12.371 mensais, com jornada de 6 horas diárias, totalizando 30 horas por semana.

A Caixa oferece ainda a todos os empregados, os seguintes benefícios: assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio alimentação e refeição, vale transporte, auxílio creche, possibilidade de ascensão profissional e acesso a ações de capacitação e desenvolvimento.

Realização das provas

As provas serão aplicadas em 1º de fevereiro de 2026, em todas as capitais e no Distrito Federal. Os candidatos terão cinco horas para responder as questões objetivas de conhecimentos básicos e específicos, além da prova discursiva.